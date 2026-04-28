إسلام الشاطر يوجه رسالة غير متوقعة لإمام عاشور

علق إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، على تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، عقب الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا وجود أزمات واضحة على الصعيدين الإداري والفني داخل القلعة الحمراء.

وقال إسلام الشاطر في تصريحات تلفزيونية: "هناك شيء خاطئ داخل الأهلي، حتى لو حقق الفريق الفوز. النادي يعاني من خلل إداري وفني، وهناك قرارات غير صحيحة تُتخذ في الفترة الحالية".

وأضاف: "إمام عاشور تراجع مستواه منذ فترة، وبات يتسبب في خسائر للأهلي. أنت تلعب في النادي الأهلي، ولا يصح أن تنزل إلى الملعب وأنت غاضب فقط لأنك لم تبدأ المباراة أساسيًا".

وأكد الشاطر أن اللعب للنادي الأهلي يتطلب التزامًا كبيرًا وتركيزًا عاليًا طوال المباراة، مشيرًا إلى أن أي لاعب يرتدي القميص الأحمر يجب أن يقدم أقصى ما لديه، سواء شارك أساسيًا أو بديلًا.

وأشار إلى أنه سبق ودافع عن إمام عاشور عندما كان يقدم مستويات مميزة، لكنه يرى أن الأداء الحالي لا يرقى لطموحات الجماهير، ولا يعكس الإمكانيات الحقيقية للاعب.

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.