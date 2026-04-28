قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة
حلف بالطلاق بأنه لن يزور أمه فهل يقع الطلاق؟.. أمين الإفتاء: عليه كفارة
درون مفخخة إسرائيلية تلاحق سيارة وتنفجر بها على طريق بلدة الحنية
بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل
بريطانيا تستدعي السفير الإيراني لديها
ترامب: إيران في "حالة انهيار" وتريد من واشنطن فتح مضيق هرمز
بعد إيقاف محمد هاني .. مفاجأة في مباراة الأهلي بالقمة أمام الزمالك
إلغاء واسع للرحلات | مطارات أوروبا في خطر لسبب صادم
الحق سجل قبل انتهاء المدة .. شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
لكل عضو دوره.. خالد الجندي: الجوارح تشهد على الإنسان يوم القيامة
إصابة 4 أشخاص فى تصادم 3 سيارات بنجع حمادى .. صور
ضربوا بعض في خلاف عائلي .. التحفظ على هالة سرور وشقيقتها وأسرتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

القاهرة نموذج عالمي.. بنجلاديش تدخل عصر الطاقة النووية على الطريقة المصرية

أول محطة طاقة نووية في بنغلاديش
القسم الخارجي

تشهد منطقة الطاقة النووية السلمية في الدول النامية تحولات لافتة خلال السنوات الأخيرة، مع دخول عدد من الدول في مراحل متقدمة من إنشاء وتشغيل المفاعلات النووية للأغراض السلمية، وفي مقدمتها مصر وبنغلاديش، ضمن تعاون دولي تقوده مؤسسات وخبرات عالمية في هذا المجال.

وفي هذا السياق، يُعد مشروع محطة الضبعة النووية في مصر أحد أبرز المشاريع الإقليمية، حيث يتم تنفيذه بالتعاون مع المؤسسة الروسية للطاقة الذرية روس أتوم، ويهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية وفق أعلى معايير الأمان النووي، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في استخدامات الطاقة السلمية.

وبالتوازي، دخلت بنغلاديش رسميًا مرحلة جديدة من تاريخها الطاقوي عبر مشروع محطة "رووبور" النووية، الذي يُعد أول مشروع نووي في البلاد، ويجري تطويره أيضًا بدعم تقني من روس أتوم، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم النمو الاقتصادي.

ويُنظر إلى هذين المشروعين باعتبارهما نموذجين متقاربين في فلسفة التنفيذ، من حيث الاعتماد على الشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية، مع اختلاف السياقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وفي حين تؤكد القاهرة أن مشروع الضبعة يمثل خطوة استراتيجية نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة المستدام، تشير الحكومة البنغلاديشية إلى أن محطة رووبور ستسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية.

ويرى خبراء في قطاع الطاقة أن توسع الدول النامية في تبني الطاقة النووية السلمية يعكس تحولًا عالميًا في سياسات الطاقة، خاصة مع تزايد الطلب على الكهرباء والبحث عن مصادر منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وفي المقابل، يحذر مختصون من أن نجاح هذه المشاريع يرتبط بمدى الالتزام الصارم بمعايير السلامة النووية، ووجود أطر تنظيمية قوية قادرة على إدارة هذا النوع من التقنيات الحساسة.

وبين التجربة المصرية في الضبعة، والبنغلاديشية في رووبور، تتشكل ملامح مرحلة جديدة في خريطة الطاقة العالمية، عنوانها الأبرز: التوسع في الطاقة النووية السلمية كخيار استراتيجي للدول النامية، ضمن شراكات دولية وتحديات تقنية متزايدة.

الطاقة النووية السلمية المفاعلات النووية بنغلاديش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد