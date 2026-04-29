مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيري جنوبي لبنان
سامح الشاذلي: كأس مصر للسباحة بالزعانف محطة رئيسية لاختيار منتخب الفراعنة للبطولات الدولية
إيران.. مصرع شرطي وإصابة 3 في إطلاق نار على دورية بزاهدان
الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات
البطيخ سليم محدش يقلق.. نصائح عاجلة للمواطنين
هل يقترب الدولار من كسر حاجز الـ 53 جنيهًا؟ سعر الدولار صباح اليوم في البنوك
حقيقة "البطيخ المسرطن" في الأسواق.. مسؤول يرد
استجابة لشكاوى المواطنين.. إعادة فتح خليج الوراورة وعودة مياه الري للأراضي بالإسماعيلية
رئيسة المفوضية الأوروبية: حان الوقت لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة
خبراء يحذرون: الحرب قد تترك بصمتها على رئة جيل كامل في غزة
شوبير يكشف مفاجأة في موعد رحيل توروب عن تدريب الأهلي
شوبير يفجّر مفاجأة: توروب مستعد للرحيل دون أزمات مع الأهلي
تكنولوجيا وسيارات

تسريب OnePlus Buds Ace 3 يكشف المواصفات والصور قبل الإطلاق

سماعات OnePlus Buds Ace 3
لمياء الياسين

أطلقت  شركة ون بلس  سماعات OnePlus Buds Ace 3 في الصين، بالتزامن مع إطلاق هاتف OnePlus Ace 6 Ultra . تأتي هذه السماعات الجديدة في سوق مزدحمة، لكنها على الورق، تحاول تغطية مجموعة واسعة من الميزات، بدءًا من خاصية إلغاء الضوضاء وصولًا إلى الميزات المخصصة للألعاب.

مواصفات سماعات OnePlus Buds Ace 3

تأتي سماعات Buds Ace 3 بمحرك ديناميكي 12 مم، وهو معيار شائع في هذه الفئة. تدعم السماعات الصوت عالي الدقة عبر تقنية LHDC 5.0، مع معدل بت عالي للبث ومعدل أخذ عينات يصل إلى 96 كيلوهرتز. كما تحتوي على معادل صوت من 10 نطاقات، وتقنية BassWave من OnePlus لضبط الصوت بشكل إضافي، بالإضافة إلى دعم الصوت المكاني.
تتميز سماعات الأذن بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة التي تصل إلى 55 ديسيبل
ويصل عمر البطارية  إلى 54 ساعة مع علبة الشحن، و قد يعتمد ذلك على مدى استخدام خاصية إلغاء الضوضاء النشط


 

ميزات سماعات Buds Ace 3 

تتوفر سماعات Buds Ace 3 بلونين: الفضي والأسود ، ويبدو من خلال ما هو واضح أن OnePlus لم تُجرِ تغييرات جذرية على التصميم. 

وبالنظر إلى الوراء، أُطلقت سماعات OnePlus Buds Ace 2 في أواخر عام 2024 بسعر تنافسي، وانتهى بها المطاف لتكون خيارًا ذا قيمة جيدة. قدمت هذه السماعات صوت جهير قوي بفضل محركاتها الديناميكية مقاس 12.4 مم، وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة مقبولة، وعمر بطارية يصل إلى 43 ساعة تقريبًا. مع سماعات Ace 3، يبدو أن OnePlus قد طورت هذه السماعات بشكل أكبر، لا سيما في مجال إلغاء الضوضاء وعمر البطارية.
في السياق نفسه يعد وجود هذه المنتجات على الموقع الرسمي عادةً ما يعني أن الإطلاق بات وشيكاً. وقد أكد أحد منشورات الشركة على منصة ويبو أنها ستصل في وقت لاحق من هذا الشهر، ربما بالتزامن مع هاتف Ace 6 Ultra. 

