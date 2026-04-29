الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

القومي للطفولة والأمومة يؤكد التزامه بتطوير تشريعات الأسرة المصرية

الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
أمل مجدى

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعه الدوري لمجلس الإدارة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، وبحضور عضواته وأعضائه والأمين العام والمستشار القانوني، لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة المصرية.

واستعرضت رئيسة المجلس خلال الاجتماع أبرز إنجازات الفترة الماضية، والتي تضمنت المشاركة في افتتاح عدد من الغرف الصديقة للطفل بمقار النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال من الضحايا والشهود، بما يعزز من منظومة العدالة الصديقة للطفل ويكفل تحقيق مصلحته الفضلى خلال مراحل التقاضي.

كما تناول الاجتماع مشاركة المجلس في معرض شلاتين للكتاب، ضمن جهوده لتعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال، إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من حملة «واعي وغالي» داخل المدارس، والتي تستهدف تنمية إدراك الأطفال بالقضايا المجتمعية المختلفة.

وأشارت إلى مشاركة المجلس في الصالون السياسي الذي نظمه حزب حماة وطن، لمناقشة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، دعمًا للحوار المجتمعي حول قضايا الأسرة والطفولة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن إعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية تمثل فرصة مهمة لإصدار تشريع متوازن يضع مصلحة الطفل في المقام الأول.

ولفتت إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يعد خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية، مشددة على أن مبدأ المصلحة الفضلى للطفل يأتي في صدارة أولويات المجلس، باعتباره الأساس الحاكم لكافة التشريعات والسياسات ذات الصلة.

كما أوضحت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، تعكس اهتمام الدولة بدعم استقرار الأسرة المصرية، وتوفير بيئة آمنة للأطفال، بما يواكب التحديات المجتمعية الراهنة.

وأوصت رئيسة المجلس بضرورة إعداد برنامج تأهيلي إلزامي للمقبلين على الزواج قبل إتمام عقد القران، يتضمن التوعية بالحقوق والواجبات الزوجية، ومفاهيم التربية الإيجابية، وآليات إدارة الخلافات الأسرية، بما يسهم في بناء أسر مستقرة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، على استمرار المجلس في تطوير برامجه ومبادراته، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم منظومة حماية الطفل، ويحقق المصلحة الفضلى للأطفال في مصر.

