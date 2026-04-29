لـ 13 مايو.. تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب في القاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب بعدة طعنات من سلاح أبيض بسبب خلافات بينهما بحلوان، إلى 13 مايو.

تفاصيل القضية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص بها إصابات طعنية متفرقة بجسده فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة، حيث بيت النية وعقد العزم على التخلص من المجني عليه بسبب خلافات قديمة بينهما، ويوم الواقعة انتظره في مكان تواجده وعندما شاهده بادره بعدة طعنات من سلاح أبيض فأصابه إصابات طعنية قطعية متفرقة أسفرت عن مفارقة المجني عليه للحياة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر رقم 21229 لسنة 2025 جنايات حلوان وتولت النيابة العامة التحقيق، وبدورها أحالت القضية للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.