دعم المتعافين من الإدمان وتأهيلهم لسوق العمل بأسوان

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتنظيم زيارة ميدانية لمركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة للمسئولين بمديرية العمل ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وإدارة مشروعك بهدف تمكين المتعافين وتأهيلهم للاندماج الإيجابي فى سوق العمل .

ويأتى ذلك فى إطار توجه الدولة المصرية نحو الإستثمار فى الإنسان وبناء قدراته ، واصلت محافظة أسوان جهودها المكثفة لدعم المتعافين من الإدمان .

وخلال الزيارة ، تم تقديم شرح متكامل للمتعافين حول البرامج التدريبية المتاحة فى مجالات متنوعة تشمل الحاسب الآلى ، والصيانة ، واللغات ، وغيرها من التخصصات المطلوبة ، مع توضيح آليات التقديم والإستفادة من هذه البرامج بما يسهم فى فتح آفاق جديدة أمامهم لإستكمال مسيرة التعافى والنجاح ، وتحويلهم إلى عناصر منتجة ، وتعزيز ثقتهم فى أنفسهم .

جهود متنوعة

كما شهد اللقاء عرض لعدد من البرامج المهنية التي تنفذها مديرية العمل، إلى جانب استعراض الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، فضلاً عن طرح مقترحات للتكامل بين الجهات المعنية لتوفير دعم شامل للمبادرة من خلال رئاسة مجلس الوزراء، مع عرض نماذج لمشروعات صغيرة قابلة للتنفيذ، وإتاحة فرص التمويل بالتعاون مع البنوك ومبادرة "مشروعك".

وفى هذا السياق ، تم التأكيد على التنسيق الكامل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لتحمل تكاليف التدريب بما يشمل بدلات الإنتقال والوجبات ، وبما يضمن إزالة أى معوقات أمام المتعافين للإستفادة من هذه الفرص .

ومن جانبه، أكد محافظ أسوان أن المحافظة لن تدخر جهداً فى دعم المتعافين ودمجهم فى المجتمع ، مشيراً إلى أنه لأول مرة فى مصر يتم تخصيص بايكات بسويقة مدينة ناصر لعدد من المتعافين كخطوة عملية لدعمهم إقتصادياً ، فضلاً عن البرامج التدريبية المؤهلة لسوق العمل .

وقدم المهندس عمرو لاشين المحافظ شكره لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بقيادة الدكتور عمرو عثمان ، وكافة الجهات المشاركة لدورهم الفاعل فى حماية الشباب من مخاطر الإدمان .

وأشار عمرو لاشين إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى نشر الوعى بخطورة الإدمان ، والتكاتف مع الأجهزة التنفيذية وصندوق مكافحة الإدمان للحد من هذه الظاهرة بما يسهم فى بناء مجتمع صحى وآمن .

ويتم التأكيد على تواصل تقديم الدعم الكامل للمتعافين من الإدمان ، إيماناً بأن تأهيل الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية ، وأن كل متعافى هو قصة نجاح جديدة تستحق الدعم والرعاية الشاملة .