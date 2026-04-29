وصول جثمان المحامي مختار نوح إلى مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة
مفتي الجمهورية عن مبادرة "دكان الفرحة": التكافل الإنساني ركيزة لبناء الإنسان
22 يوماً قبل الكابوس.. هل تخسر إيران ثروة النفط للأبد؟
أصدقائي هاجموا الفيلم ومنتج طالبني برد العربون.. خيري بشارة يكشف أسرارا جديدة عن كابوريا
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال
عايزة تتجوز.. أخذ تعهد على عائلة فتاة حاولت الانتحار بحسن رعايتها
لبنان يشترط وقفا كاملا لإطلاق النار قبل أي مفاوضات مع إسرائيل
الأعلى للتخطيط الإسرائيلي يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية في جنين بالضفة الغربية
وداعا للرجل اللطيف.. ترامب يهدد إيران مستخدما الذكاء الاصطناعي
إخماد حريق اندلع بشركة في الشيخ زايد.. وإجراء عمليات التبريد
ليلة لن تنسى.. ماذا قالت الصحافة العالمية عن ملحمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ؟
إسرائيل: فشل المفاوضات مع إيران يتبعه النظر في الخيار العسكري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دعم المتعافين من الإدمان وتأهيلهم لسوق العمل بأسوان

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتنظيم زيارة ميدانية لمركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة للمسئولين بمديرية العمل ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وإدارة مشروعك بهدف تمكين المتعافين وتأهيلهم للاندماج الإيجابي فى سوق العمل .

ويأتى ذلك فى إطار توجه الدولة المصرية نحو الإستثمار فى الإنسان وبناء قدراته ، واصلت محافظة أسوان جهودها المكثفة لدعم المتعافين من الإدمان .

وخلال الزيارة ، تم تقديم شرح متكامل للمتعافين حول البرامج التدريبية المتاحة فى مجالات متنوعة تشمل الحاسب الآلى ، والصيانة ، واللغات ، وغيرها من التخصصات المطلوبة ، مع توضيح آليات التقديم والإستفادة من هذه البرامج بما يسهم فى فتح آفاق جديدة أمامهم لإستكمال مسيرة التعافى والنجاح ، وتحويلهم إلى عناصر منتجة ، وتعزيز ثقتهم فى أنفسهم .

جهود متنوعة

كما شهد اللقاء عرض لعدد من البرامج المهنية التي تنفذها مديرية العمل، إلى جانب استعراض الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، فضلاً عن طرح مقترحات للتكامل بين الجهات المعنية لتوفير دعم شامل للمبادرة من خلال رئاسة مجلس الوزراء، مع عرض نماذج لمشروعات صغيرة قابلة للتنفيذ، وإتاحة فرص التمويل بالتعاون مع البنوك ومبادرة "مشروعك".

وفى هذا السياق ، تم التأكيد على التنسيق الكامل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لتحمل تكاليف التدريب بما يشمل بدلات الإنتقال والوجبات ، وبما يضمن إزالة أى معوقات أمام المتعافين للإستفادة من هذه الفرص .

ومن جانبه، أكد محافظ أسوان أن المحافظة لن تدخر جهداً فى دعم المتعافين ودمجهم فى المجتمع ، مشيراً إلى أنه لأول مرة فى مصر يتم تخصيص بايكات بسويقة مدينة ناصر لعدد من المتعافين كخطوة عملية لدعمهم إقتصادياً ، فضلاً عن البرامج التدريبية المؤهلة لسوق العمل .

وقدم المهندس عمرو لاشين المحافظ شكره لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بقيادة الدكتور عمرو عثمان ، وكافة الجهات المشاركة لدورهم الفاعل فى حماية الشباب من مخاطر الإدمان .

وأشار عمرو لاشين إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى نشر الوعى بخطورة الإدمان ، والتكاتف مع الأجهزة التنفيذية وصندوق مكافحة الإدمان للحد من هذه الظاهرة بما يسهم فى بناء مجتمع صحى وآمن .

ويتم التأكيد على تواصل تقديم الدعم الكامل للمتعافين من الإدمان ، إيماناً بأن تأهيل الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية ، وأن كل متعافى هو قصة نجاح جديدة تستحق الدعم والرعاية الشاملة .

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

صورة أرشيفية

حجب نتيجة طلاب المدارس غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة

العد التنازلي بدأ..شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

العد التنازلي بدأ.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

ماستر كلاس عن الكاستينج في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. غدا

وحيد حامد

العرض الأول للفيلم الوثائقي وحيد وأيامه الليلة على شاشة الوثائقية

سعاد عبدالله تستذكر حياة الفهد في حفل التأبين: رفيقة و صديقة العمر التي تحولت إلى رمز لا يُنسى

سعاد عبدالله تستذكر حياة الفهد في حفل التأبين: رفيقة وصديقة العمر التي تحولت إلى رمز لا يُنسى

بالصور

بعد رفع كفاءتهما.. القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما
القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما
القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما

سوء التغذية.. تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

فستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

محافظ الشرقية يُتابع حصاد وتوريد القمح ومشروع تسمين الماشيه بقرية حنا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سارة محجوب

سارة محجوب تطرح أولى أغانيها أسامحك ليه

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

المزيد