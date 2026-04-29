تضامن النواب: استجابة الحكومة لمقترح الرؤية الإلكترونية تدعم استقرار الأسرة

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، باستجابة الحكومة لتضمين مقترح “الرؤية الإلكترونية” ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، والذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لصدي البلد، إن إدراج “الرؤية الإلكترونية” يعكس توجهًا جادًا نحو تبني حلول واقعية وإنسانية للأزمات الأسرية، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الرؤية التقليدية، بما يضمن الحفاظ على الروابط الأسرية ويحد من الآثار النفسية السلبية على الأطفال.

وأضافت أن هذا التوجه يدعم بشكل مباشر مصلحة الطفل، التي يجب أن تظل أولوية في أي تشريع، مشيرة إلى أن تمكين الطفل من التواصل المستمر مع كلا الوالدين، حتى في حالات الانفصال، يسهم في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي له.

وأكدت أن استجابة الحكومة لمقترح برلماني تعكس حالة من التكامل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم في النهاية مصلحة الأسرة المصرية، مشيدة بجهود النائب أحمد الحمامصي في تبني قضايا تمس الواقع اليومي للمواطنين.

واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر عدالة وإنصافًا، داعية إلى استمرار تطوير التشريعات بما يتواكب مع المتغيرات المجتمعية ويحافظ على كيان الأسرة.