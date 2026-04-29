بسمة وهبة تروي موقفا صادما على متن طائرة: إهانة للمصريين ورد يحمل رسائل قوية

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن تجربة شخصية مؤثرة تعرضت لها مؤخرًا أثناء سفرها على متن إحدى الطائرات، حيث وجدت نفسها في موقف غير متوقع مع سيدة أجنبية وجهت انتقادات حادة لها وللمصريين بشكل عام.

وخلال تقديمها برنامج 90 دقيقة عبر شاشة قناة المحور، استرجعت وهبة تفاصيل الواقعة، موضحة أنها فوجئت بسيدة تتحدث عنها بطريقة غير لائقة، وتوجه لها كلمات تقلل من شأنها، بل وتربط نجاحها بحياتها الشخصية، في محاولة للنيل من مجهودها ومسيرتها المهنية.

وأوضحت أن تلك اللحظة لم تكن سهلة عليها، خاصة أن الحديث لم يقتصر على شخصها فقط، بل امتد ليشمل انتقادات غير مبررة للشعب المصري، وهو ما اعتبرته أمرًا غير مقبول، مؤكدة أن كرامة المصريين خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وفي سياق حديثها، اعترفت وهبة بصراحة بأن بداياتها لم تكن بنفس القوة التي وصلت إليها اليوم، مشيرة إلى أن النجاح لا يأتي من فراغ، بل هو نتاج دعم حقيقي من أشخاص آمنوا بها ووقفوا إلى جانبها في مراحل مختلفة من حياتها. كما شددت على أن العلاقة الصحية بين الزوجين يجب أن تقوم على الدعم والتشجيع، وليس التقليل أو الادعاء بأن نجاح أحدهما قائم فقط على الآخر.

وأكدت أن ما وصلت إليه اليوم هو نتيجة رحلة طويلة من التحديات والعمل، معبرة عن امتنانها لكل من ساعدها أو دعمها في مشوارها، سواء على المستوى المهني أو الشخصي.

واختتمت حديثها برسالة واضحة تعكس اعتزازها بهويتها، حيث شددت على أن الشعب المصري يتمتع بصفات مميزة تجعله من أكثر الشعوب قربًا إلى القلب، مؤكدة أن المصريين يستحقون كل التقدير والاحترام، وأنها تفخر دائمًا بالانتماء إليهم، مهما تعرضت لمواقف أو انتقادات.

