الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

اللواء عادل العمدة: المشروع التكتيكي بالذخيرة الحية يحاكي واقع الحروب الحديثة

الذخيرة الحية
رحمة سمير

قال اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ المناورة التي نفذتها القوات المسلحة، وشهد السيد القائد العام إحدى مراحلها الرئيسية، تحمل مجموعة من الرسائل الاستراتيجية المهمة على المستويين الداخلي والخارجي، موضحًا أنها تمثل رسالة طمأنة واضحة للشعب المصري بشأن جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على حماية الأمن القومي.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ هذه المناورة توجه كذلك رسالة ردع قوية إلى الخارج، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة والمليئة بالصراعات، مشيرًا إلى أنها تؤكد أن القوات المسلحة قادرة على التصدي لأي تهديد قد يمس الأمن القومي المصري، وأنها على درجة عالية من الاستعداد لمواجهة التحديات المختلفة.

وأشار المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية إلى أن هذه التدريبات تمثل أيضًا فرصة لتقييم شامل لكفاءة العناصر المشاركة على أرض الواقع، حيث يتم قياس مدى التكامل بين الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ومدى قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع في مجالات التسليح وأساليب القتال الحديثة.

وتابع، أن المشروع التكتيكي الذي يتم تنفيذه بالذخيرة الحية يعد نموذجًا واقعيًا يحاكي الحروب الحقيقية بكل تفاصيلها، من خلال مشاركة القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي وكافة الأفرع الرئيسية، بما يعكس مفهوم "الأسلحة المشتركة" في صورته الحديثة، مؤكدًا أن هذه المناورة تواكب تطورات الحروب المعاصرة وتُجسد بيئة المعركة الحقيقية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تسمية المناورة بـ"بدر" تحمل دلالات رمزية وتاريخية مهمة، إذ ترتبط بانتصارات حرب أكتوبر 1973، وهو ما يعكس رسالة معنوية إضافية تؤكد استمرارية الجاهزية والقدرة على تحقيق النصر، وربط الماضي المجيد بالحاضر والمستقبل.
https://www.youtube.com/watch?v=keWhpekf3uM 

الحروب المناورة الأكاديمية العسكرية الذخيرة الحية الحروب الحديثة

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

واقعة يوسف محمد تتكرر.. توقف عضلة القلب لطفل أهناسيا في سباق للسباحة

كواليس مثيرة داخل الزمالك.. ماهر غريب يكشف ما حدث في اجتماع الإدارة

أحمد جلال يكشف تطورات مهمة في الأهلي ومنتخب مصر

قبل القمة.. أحمد جلال يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام الزمالك

بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

