اللواء عادل العمدة: المشروع التكتيكي بالذخيرة الحية يحاكي واقع الحروب الحديثة

قال اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ المناورة التي نفذتها القوات المسلحة، وشهد السيد القائد العام إحدى مراحلها الرئيسية، تحمل مجموعة من الرسائل الاستراتيجية المهمة على المستويين الداخلي والخارجي، موضحًا أنها تمثل رسالة طمأنة واضحة للشعب المصري بشأن جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على حماية الأمن القومي.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ هذه المناورة توجه كذلك رسالة ردع قوية إلى الخارج، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة والمليئة بالصراعات، مشيرًا إلى أنها تؤكد أن القوات المسلحة قادرة على التصدي لأي تهديد قد يمس الأمن القومي المصري، وأنها على درجة عالية من الاستعداد لمواجهة التحديات المختلفة.

وأشار المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية إلى أن هذه التدريبات تمثل أيضًا فرصة لتقييم شامل لكفاءة العناصر المشاركة على أرض الواقع، حيث يتم قياس مدى التكامل بين الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ومدى قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع في مجالات التسليح وأساليب القتال الحديثة.

وتابع، أن المشروع التكتيكي الذي يتم تنفيذه بالذخيرة الحية يعد نموذجًا واقعيًا يحاكي الحروب الحقيقية بكل تفاصيلها، من خلال مشاركة القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي وكافة الأفرع الرئيسية، بما يعكس مفهوم "الأسلحة المشتركة" في صورته الحديثة، مؤكدًا أن هذه المناورة تواكب تطورات الحروب المعاصرة وتُجسد بيئة المعركة الحقيقية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تسمية المناورة بـ"بدر" تحمل دلالات رمزية وتاريخية مهمة، إذ ترتبط بانتصارات حرب أكتوبر 1973، وهو ما يعكس رسالة معنوية إضافية تؤكد استمرارية الجاهزية والقدرة على تحقيق النصر، وربط الماضي المجيد بالحاضر والمستقبل.

