تقدر بـ 116 مليون جنيه.. الداخلية تضبط صفقة مخدرات ضخمة بصحراء السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 2 طن مواد مخدرة متنوعة بالسويس، تقدر قيمتها المالية بحوالى 116 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (تشكيل عصابى شديد الخطورة) بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها ، مٌتخذين من إحدى المناطق بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط عناصر التشكيل ، وضُبط بحوزتهم (قرابة 2 طن من المواد المخدرة المتنوعة " هيدرو – حشيش – آيس ")..هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (116 مليون جنيه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.





