الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منى الصبان: مهرجان أفلام طلبة البريكس في مصر منصة لصناعة جيل سينمائي جديد

منار عبد العظيم

أعلنت الدكتورة منى الصبان، رئيس مهرجان البريكس الدولي لأفلام الطلبة، عن تنظيم الدورة الأولى من المهرجان خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو 2026، بمقر أكاديمية الفنون المصرية، تحت رعاية وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون.

وأكدت منى الصبان أن المهرجان يُعد الأول من نوعه في مصر المتخصص في أفلام طلبة دول البريكس، مشيرة إلى أنه يُقام تحت شعار "نحو سينما مهنية جديدة ضمن دول البريكس"، بهدف تعزيز التعاون السينمائي وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الشابة.

وأضافت أن المهرجان يسعى لاحتواء الطاقات الإبداعية لدى الشباب، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم رؤى فنية مبتكرة تعكس ثقافاتهم، بما يسهم في تحقيق نهضة فنية غير تقليدية داخل دول البريكس.

وأوضحت أن الفعالية تعمل على ربط الطلبة بصناع السينما وشركات الإنتاج، لتحويل الأعمال المتميزة إلى مشاريع فنية متكاملة، بما يدعم صناعة السينما لدى الجيل الجديد.

وأشارت رئيس المهرجان إلى أن المنافسات تشمل ثلاث فئات رئيسية: الأفلام الروائية القصيرة (حتى 20 دقيقة)، والأفلام التسجيلية (حتى 15 دقيقة)، وأفلام الرسوم المتحركة (حتى 10 دقائق)، إلى جانب مجموعة من الجوائز أبرزها أفضل فيلم في كل فئة، وجائزة خاصة باسمها لأفضل عمل فني.

وكشفت أن دولة الهند ستحل ضيف شرف الدورة الأولى، مؤكدة أن المهرجان سيشهد عروضًا سينمائية وندوات متخصصة، بمشاركة لجنة تحكيم دولية تضم نخبة من أبرز صناع السينما.

