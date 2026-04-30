تسليم 3 قطع أراضٍ لإقامة مشروعات صرف صحي بكفر الشيخ| تفاصيل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم، تسليم 3 قطع أراضٍ بقرى روس الفرخ والشطوط وسريوة الكبرى إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدًا لبدء تنفيذ 3 محطات صرف صحي جديدة، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

جاءت أعمال التسليم تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة المشروعات الخدمية ودفع العمل بها على أرض الواقع، بما يعزز جهود التنمية داخل المدن والقرى.

وشهدت إجراءات التسليم حضور علي أمين وإبراهيم موافي، نائبي رئيس مدينة بيلا، إلى جانب عمر أبو العطا، رئيس قرية روس الفرخ، وكمال أبو المجد، رئيس قرية الشطوط، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة وكفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة آمال بركات أن المواقع التي تم تسليمها تضمنت قطعة أرض بقرية روس الفرخ من الناحية الغربية بمساحة 450 مترًا مربعًا، وقطعة أخرى بقرية الشطوط بمساحة 525 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى قطعة أرض بقرية سريوة الكبرى بمساحة 750 مترًا مربعًا، وذلك لإقامة محطات صرف صحي متكاملة تخدم آلاف المواطنين بالقري وتدعم منظومة المرافق العامة بهذه القرى.

وأضافت رئيس المدينة أن هذه المشروعات تمثل دفعة قوية نحو تحسين خدمات الصرف الصحي بقرى بيلا، وتأتي ضمن رؤية الدولة الهادفة إلى تطوير الريف المصري، وتوفير حياة أكثر كرامة للمواطنين، عبر تنفيذ مشروعات خدمية تمس الاحتياجات اليومية للأهالي بشكل مباشر.