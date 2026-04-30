قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن
تحذير شديد اللهجة.. ماذا قال معتمد جمال بمعسكر الزمالك قبل قمة الأهلي؟
مسابقة لتعيين 8000 معلم لغة عربية بالأزهر.. الشروط ورابط التقديم
أزمة بـ مطار تورنتو.. إيران تنسحب وكندا تتذرع بالحرس الثوري ومونديال 2026 يشتعل
حالات الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تفاصيل الضوابط
إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الامتحانات.. ورشة عمل بصيدلة بني سويف
فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ
جاهز للقمة .. زيزو يدخل حسابات توروب في مباراة الأهلي والزمالك
المالية تعلن ضخ مليار دولار لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية
التعليم: غلق رابط استمارة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 .. الأحد القادم
بدء صرف 355 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليم 3 قطع أراضٍ لإقامة مشروعات صرف صحي بكفر الشيخ| تفاصيل

تسليم أراضٍ في كفر الشيخ
تسليم أراضٍ في كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم،  تسليم 3 قطع أراضٍ بقرى روس الفرخ والشطوط وسريوة الكبرى إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدًا لبدء تنفيذ 3 محطات صرف صحي جديدة، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

جاءت أعمال التسليم تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة المشروعات الخدمية ودفع العمل بها على أرض الواقع، بما يعزز جهود التنمية داخل المدن والقرى.

وشهدت إجراءات التسليم حضور علي أمين وإبراهيم موافي، نائبي رئيس مدينة بيلا، إلى جانب عمر أبو العطا، رئيس قرية روس الفرخ، وكمال أبو المجد، رئيس قرية الشطوط، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة وكفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة آمال بركات أن المواقع التي تم تسليمها تضمنت قطعة أرض بقرية روس الفرخ من الناحية الغربية بمساحة 450 مترًا مربعًا، وقطعة أخرى بقرية الشطوط بمساحة 525 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى قطعة أرض بقرية سريوة الكبرى بمساحة 750 مترًا مربعًا، وذلك لإقامة محطات صرف صحي متكاملة تخدم آلاف المواطنين بالقري وتدعم منظومة المرافق العامة بهذه القرى.

وأضافت رئيس المدينة أن هذه المشروعات تمثل دفعة قوية نحو تحسين خدمات الصرف الصحي بقرى بيلا، وتأتي ضمن رؤية الدولة الهادفة إلى تطوير الريف المصري، وتوفير حياة أكثر كرامة للمواطنين، عبر تنفيذ مشروعات خدمية تمس الاحتياجات اليومية للأهالي بشكل مباشر.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ روس الفرخ بيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

