صفية السيد: الدولة تقدر دور المرأة العاملة وعطائنا لا يموت بمرور الزمن

أكدت صفية السيد عبد الحليم، سكرتيرة المرأة العاملة والطفل الأسبق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذا التكريم الرئاسي هو انتصار تاريخي للمرأة النقابية المصرية، وتقدير للدور المحوري الذي لعبته المرأة في استقرار وتطوير بيئة العمل على مدار عقود طويلة.

وأضافت في تصريحات لها لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن وفاء الدولة للقيادات التي أدت رسالتها وأنهت فترات عملها الرسمية يؤكد أن مصر "دولة وفاء"، لا تنسى من وضعوا لبنة في بناء جدار العمل النقابي، موضحة أن هذا التقدير يثلج صدور كل من عملوا بإخلاص وتجرد، ويعطي الأمل للأجيال الجديدة بأن كل جهد يبذل في سبيل الوطن سيجد التقدير اللائق مهما طال الزمن.

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بعيد العمال داخل مصنع نيرك شرق بورسعيد المتخصص في صناعة عربيات السكة الحديد ومترو الأنفاق في رسالة للعمال بمواصلة الانتاج واستمرار مسيرة التنمية، كما كرم الرئيس قدامى النقابين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز، وحرصا على دعم كافة فئات المجتمع، فمن المقرر تكريم نماذج من المرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة التي تحمل قصص كفاح كذلك ذوي همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة والاجتهاد.