الرئيس السيسي يوجه بزيادة تعويضات الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل لتصل إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف، مع زيادة موازية لتعويضات العجز الكلي والجزئي، كما أمر بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقيمة 1500 جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر (مايو، يونيو، يوليو 2026)، وقرر إعفاء فئات محددة منهم من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص الحرفة، في خطوة تستهدف تعميق مظلة الحماية الاجتماعية وتسهيل دمج هذه الفئات في القطاع الرسمي للدولة.

جاء ذلك خلال مشاركةالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفالية عيد العمال، التي أُقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شرق بورسعيد.

كما كلف الرئيس بإطلاق "منصة سوق العمل" كركيزة أساسية لزيادة معدلات التشغيل محلياً ودولياً، وتوفير برامج نوعية لتنمية مهارات الشباب بما يواكب المتطلبات الفعلية لمواقع الإنتاج، مؤكداً أن الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير قدرات الكوادر المصرية هو الضمانة الحقيقية لاستدامة التنمية الاقتصادية ومواكبة التحولات المتسارعة في نظم العمل العالمية.

وعلى الصعيد المؤسسي، وجه الرئيس بتشكيل لجنتين دائمتين؛ الأولى تضم وزارات (العمل، الصناعة، الاستثمار، التخطيط) لتلبية احتياجات سوق العمل وتذليل عقبات الاستثمار، والثانية تضم وزارات (العمل، التربية والتعليم، التعليم العالي) لضمان مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع متطلبات السوق الفنية والتقنية، مع إلزام اللجنتين بتقديم تقارير دورية لسيادته لمتابعة دقة التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع.