قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه بزيادة تعويضات الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل لتصل إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف، مع زيادة موازية لتعويضات العجز الكلي والجزئي، كما أمر بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقيمة 1500 جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر (مايو، يونيو، يوليو 2026)، وقرر إعفاء فئات محددة منهم من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص الحرفة، في خطوة تستهدف تعميق مظلة الحماية الاجتماعية وتسهيل دمج هذه الفئات في القطاع الرسمي للدولة.

جاء ذلك خلال مشاركةالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفالية عيد العمال، التي أُقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شرق بورسعيد. 

كما كلف الرئيس بإطلاق "منصة سوق العمل" كركيزة أساسية لزيادة معدلات التشغيل محلياً ودولياً، وتوفير برامج نوعية لتنمية مهارات الشباب بما يواكب المتطلبات الفعلية لمواقع الإنتاج، مؤكداً أن الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير قدرات الكوادر المصرية هو الضمانة الحقيقية لاستدامة التنمية الاقتصادية ومواكبة التحولات المتسارعة في نظم العمل العالمية.

وعلى الصعيد المؤسسي، وجه الرئيس بتشكيل لجنتين دائمتين؛ الأولى تضم وزارات (العمل، الصناعة، الاستثمار، التخطيط) لتلبية احتياجات سوق العمل وتذليل عقبات الاستثمار، والثانية تضم وزارات (العمل، التربية والتعليم، التعليم العالي) لضمان مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع متطلبات السوق الفنية والتقنية، مع إلزام اللجنتين بتقديم تقارير دورية لسيادته لمتابعة دقة التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد العمال العمالة غير المنتظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد