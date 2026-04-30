محمد سامي ينشر صورة من كواليس مسلسله الجديد قلب شمس

كشف المخرج محمد سامي، عن تصوير بعض مشاهد مسلسله الجديد قلب شمس، الذي يتعاون خلاله مع الفنانة يسرا، في مدينة الأقصر.

ونشر محمد سامي، صورة له من كواليس المسلسل عبر حسابه بـ فيس بوك، وكتب: في قلب الأقصر، حيث يهمس التاريخ في كل حجر.. لا أكتفي بتصوير المشاهد هنا، بل أشعر بها، بعض الأماكن لا تحتاج إلى توجيه، فهي تحكي قصتها بنفسها.

الأعلى مشاهدة في رمضان

وفي سياق آخر تبادل تصريحات بين المخرج محمد سامي والفنان عمرو سعد بشأن العمل الأعلى مشاهدة، الجدل حول نسب مشاهدة مسلسلات موسم رمضان.

وأكد سامي، عبر منشورات على مواقع التواصل، أن مسلسل «الست موناليزا» تصدّر المشاهدات طوال فترة عرضه، مشيرًا إلى أنه احتل المركز الأول على منصة «شاهد».