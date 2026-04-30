مهيب عبد الهادي: إنبي قد يكون له دور حاسم في تحديد بطل الدوري

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن فريق إنبي قد يكون له تأثير كبير في تحديد بطل الدوري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق حصد نقاطًا مهمة أمام الزمالك، ويستعد لمواجهة قوية أمام بيراميدز في الخامسة مساءً.

وأوضح مهيب خلال برنامجه “اللعيب” على قناة MBC مصر، أن إنبي نجح في تحقيق نتائج مؤثرة هذا الموسم، ما يجعله طرفًا مهمًا في سباق المنافسة على القمة، متسائلًا عن شكل الفريق في مواجهة بيراميدز المرتقبة.

من جانبه، قال محمد إسماعيل المدير الرياضي لنادي إنبي، إن الفريق يقدم موسمًا مميزًا للغاية، مؤكدًا أن النادي حقق نحو 90% من أهدافه هذا الموسم، سواء على مستوى نتائج الفريق الأول أو ظهور لاعبين شباب بشكل قوي في الدوري المصري، مشيدًا بالجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل.

وأضاف أن رئيس النادي أيمن الشريعي كان قد تحدث مع اللاعبين عن أهمية المباريات الكبرى أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز، معتبرًا أنها “فرص لإثبات الذات”، مؤكدًا ضرورة ظهور اللاعبين بأفضل مستوى ممكن سواء للتألق محليًا أو جذب فرص احتراف مستقبلية.