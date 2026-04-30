بعد غياب 3 سنوات .. محمد رمضان يعود لسباق دراما 2027

كشف الفنان محمد رمضان عن استعداده لتقديم عمل درامي جديد يُعرض خلال موسم رمضان 2027، بعد ابتعاده عن المنافسة الرمضانية لمدة استمرت 3 سنوات.

قال محمد رمضان في مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام إنه يستعد لعمل درامي جديد سيُعرض على قنوات MBC موجّهًا رسالة لجمهوره دعاهم فيها لانتظاره خلال موسم رمضان 2027.

وأضاف رمضان أن المسلسل من تأليف أحمد مراد، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن اسم المخرج خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار التحضيرات واختيار فريق العمل.

أخر أعمال محمد رمضان

ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان في الدراما مسلسل جعفر العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي بطولة: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، مي كساب، منذر رياحنة، حسني شتا، عصام السقا، وأحمد فهيم، المسلسل من تأليف محمد سامي، بالمشاركة مع مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.