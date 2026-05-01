افتتاح المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية ضمن مشروعات 30 يونيو لتعزيز التحول الرقمي في الرعاية الصحية

في إطار الاستعدادات لافتتاحات 30 يونيو القادمة، شهدت محافظة الإسماعيلية جولة ميدانية موسعة للدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لمتابعة انتظام العمل داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حيث شملت الجولة تفقد مجمع الإسماعيلية الطبي ومراجعة كفاءة التشغيل بمختلف الأقسام.



وخلال الجولة، تم توجيه الجهات المعنية بتشكيل فريق متخصص لتيسير إجراءات حصول كبار السن وذوي الهمم على الخدمات الصحية داخل المستشفيات، بما يضمن تجربة أكثر سهولة ويسر، إلى جانب الإسراع بتشغيل مخازن الأدوية الاستراتيجية الجديدة خلال شهر، مع تطبيق منظومة ذكية لإدارة سلاسل الإمداد لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.



كما تم متابعة التجهيزات النهائية للمستشفى الافتراضي بالإسماعيلية، تمهيدًا لدخوله الخدمة رسميًا ضمن افتتاحات 30 يونيو، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الرعاية الصحية عن بُعد.



وأظهرت المؤشرات تحقيق منشآت الهيئة بالمحافظة نحو 25 مليون خدمة طبية وعلاجية، بما يعكس كفاءة التشغيل وجودة الأداء داخل المنظومة الصحية.



وأكدت الجولة أن التواجد الميداني يظل الركيزة الأساسية لضمان تقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري، في ظل جهود الدولة المستمرة للارتقاء بالقطاع الصحي وتحقيق أعلى معايير الجودة.