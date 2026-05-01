فرج عامر: سيد عبد الحفيظ أفضل مدير كرة في تاريخ الأهلي بالأرقام

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه الأفضل في تاريخ النادي من حيث الأرقام والنتائج خلال فترة توليه المنصب.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «سيد عبد الحفيظ من واقع النتائج أثناء توليه منصب مدير كرة القدم في النادي الأهلي هو أفضل مدير كرة في تاريخ الأهلي بالأرقام».

مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي، مساء اليوم، نحو المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة حسم لقب الدوري المصري، في قمة تحمل طابعًا مصيريًا في سباق التتويج.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، في الثامنة مساء اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالبطولة المحلية.

تذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

واصل الزمالك تربعه على قمة مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث بعد انتهاء الجولة الرابعة.