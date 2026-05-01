أندريه زكي : مارتن لوثر قاد إصلاحًا دينيًا أدى لظهور الكنائس الإنجيلية

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن مارتن لوثر، إلى جانب عدد من المصلحين مثل كالفن وزوينجلي، لم يكن هدفهم في البداية إنشاء كنيسة جديدة، بل السعي إلى إصلاح داخل الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا خلال العصور الوسطى.

وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدم الاستجابة الكافية لتلك الدعوات الإصلاحية، إلى جانب عوامل أخرى، أدى في النهاية إلى نشوء كنائس جديدة تحمل طابعًا إصلاحيًا، نشأت عن الحركة البروتستانتية في الغرب، مع وجود اختلافات بينها وبين الكنيسة الكاثوليكية، إلى جانب نقاط اتفاق جوهرية في العقائد الأساسية مثل لاهوت المسيح وشخصيته والميلاد العذراوي والصلب والقيامة.

وأضاف أن الاختلافات كانت بالأساس في بعض الممارسات الكنسية والطقوس، مثل مفهوم الاعتراف المباشر بين الإنسان والله، إلى جانب قضايا تنظيمية وطقسية أخرى.

وأشار إلى أن نشأة الكنائس الإنجيلية جاءت في سياق اتسم بدرجة من الحرية الفكرية، وارتبطت لاحقًا بمفاهيم الديمقراطية والتنوير والنهضة، وهو ما أسهم في تعزيز دورها في هذا الإطار التاريخي، وأكد أن العلاقات بين الكنائس البروتستانتية وغيرها من الكنائس في العالم تتسم عمومًا بالتفاهم والتعاون.