محمود فايز : الدوري ما زال في يد الزمالك رغم السقوط أمام الأهلي

علق محمود فايز، المدرب السابق لمنتخب مصر، على فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة، في قمة الدوري، مؤكدًا أن الأهلي رغم أنه في أسوأ مواسمه، ما زال يفرض تفوقًا نفسيًا على غريمه التقليدي.

وقال فايز إن الأهلي لا يلوم سوى نفسه على ما قدمه خلال الموسم، لكنه ظهر في القمة بشكل مميز، حيث كان الأكثر استغلالًا للفرص، والأعلى حماسًا وتركيزًا، ونجح في حسم التفاصيل الصغيرة لصالحه، ليحقق الفوز عن جدارة.

وأشار إلى أن الزمالك بدأ المباراة متوترًا وتحت ضغط كبير، وزاد من معاناته بالمبالغة في الخروج بالكرة رغم الضغط العالي من الأهلي، ما كلفه الكثير خلال اللقاء.

وأوضح فايز أن الزمالك، رغم الخسارة، ما زال الأقرب نظريًا لحصد لقب الدوري، إذ يكفيه الفوز على سموحة وسيراميكا للتتويج دون انتظار نتائج الآخرين وإسعاد جماهيره.

وأضاف أن بيراميدز يترقب أي تعثر للزمالك، ولو بفقدان نقطة واحدة، من أجل اقتناص أول ألقابه في الدوري، بشرط تحقيق الفوز في مباراتيه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي، رغم جراحه، يسعى لمصالحة جماهيره وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مستندًا إلى تاريخه الكبير، في محاولة لإعادة بناء الفريق ووضع أسس جديدة للمستقبل.