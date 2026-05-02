قبل بيعها بالسوق السوداء.. إحباط تهريب 900 لتر مواد بترولية بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 900 لتر مواد بترولية "سولار" تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بأسوان .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو)، بتجميع وحجب المواد البترولية باستخدام سيارة ربع نقل بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة قيادته مُحمل عليها (900 لتر مواد بترولية "سولار") وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد البترولية ، وتحصله على الكمية المضبوطة من خلال تجميعها من عدة محطات وقود بمحافظات الوجه القبلى ، وذلك لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





