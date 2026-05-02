تجديد الثقة في وائل عبد العزيز أمينًا لتنظيم مستقبل وطن بالإسماعيلية

أعلن حزب مستقبل وطن تجديد الثقة في وائل بك عبد العزيز، أمينًا لتنظيم الحزب أمانة الإسماعيلية ، وذلك في إطار حرص القيادة الحزبية على تعزيز الاستقرار التنظيمي ودعم الكوادر التي أثبتت كفاءتها خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس تقديرًا لجهوده التنظيمية ودوره الفعّال في دعم العمل الحزبي.

وجاء قرار التجديد تأكيدًا على النجاحات التي حققها “عبدالعزيز” في تطوير الأداء التنظيمي، وتعزيز التواصل بين الأمانات المختلفة، بما ساهم في دعم خطط الحزب وتوسيع قاعدته الجماهيرية على مستوى محافظة الاسماعيلية.



ومن جانبه، أعرب وائل عبدالعزيز عن خالص تقديره لقيادات الحزب على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا استمراره في بذل المزيد من الجهد والعمل الميداني من أجل تحقيق أهداف الحزب وخدمة المواطنين، مشددًا على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد.



ويُعد حزب مستقبل وطن من أبرز الأحزاب السياسية على الساحة المصرية، حيث يلعب دورًا مهمًا في دعم الحياة السياسية والمشاركة الفعالة في القضايا الوطنية.