ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول في الصباح؟

تناول الفول في الصباح من العادات الغذائية الشائعة في مصر، وله تأثيرات مهمة على الجسم سواء إيجابية أو سلبية حسب الكمية وطريقة التحضير.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول صباحًا؟

أولًا: يمنحك طاقة وشبع لفترة طويلة

الفول غني بالبروتين والألياف، وهذا يجعله:

يمد الجسم بطاقة ثابتة خلال الصباح

يقلل الشعور بالجوع لفترات طويلة

يساعد على تقليل تناول الوجبات السريعة



ثانيًا: يحسن صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة فيه تساعد على تحسين حركة الأمعاء

تقلل من الإمساك

تدعم صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء

ثالثًا: مفيد للقلب

يحتوي على ألياف تساعد على خفض الكوليسترول الضار

يساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية

يدعم ضغط الدم بشكل غير مباشر عند تناوله بطريقة صحية



رابعًا: غني بالحديد والبروتين النباتي

يساعد في تقليل الشعور بالتعب

يدعم تكوين الدم

مفيد خاصة لمن يقل لديهم تناول اللحوم

لكن في بعض الحالات قد يسبب مشاكل

قد يسبب انتفاخ وغازات لبعض الأشخاص

الإكثار منه مع الزيت والسمن يزيد السعرات

غير مناسب بكثرة لمرضى النقرس أو حساسية البقوليات

قد يرفع سكر الدم إذا تم تناوله مع عيش أبيض بكثرة

أفضل طريقة لتناول الفول:

بدون دهون كثيرة

مع عصر ليمون

ومع خبز بلدي أو حبة خضار جانبية

وبكمية معتدلة

الفول في الصباح وجبة مغذية ومشبعة ومفيدة للقلب والهضم، لكن فائدته تعتمد على الكمية وطريقة التحضير.