مصر وإسبانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات النقل

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، الأحد، مع السفير سيرجيو رومان سفير إسبانيا لدى جمهورية مصر العربية، تدعيم التعاون بين الجانبين في قطاعات النقل المختلفة.

وفي بداية اللقاء، أشاد الوزير بعمق العلاقات التي تربط بين القيادتين السياسيتين والشعبين في البلدين الصديقين، وبالتعاون المثمر في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومشروعي المونوريل.

ونوه في هذا الصدد بالتجارب الناجحة للعديد من الشركات الإسبانية في السوق المصري، مثل شركة تالجو الإسبانية التي تعاونت مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في توريد قطارات تالجو الفاخرة التي تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وشركة كولواي التي تتعاون مع الهيئة في توطين المكونات الداخلية لعربات النوم وإعاده تأهيل والتطوير الشامل لتلك العربات في مصر، حيث يبلغ معدل الإنتاج السنوي من المكونات الداخلية للعربات 100 عربة سنوياً تساهم في توفير 45 مليون يورو من العملة الأجنبية، كما أكد التطلع إلى مزيد من التعاون في مجالات النقل المختلفة مع الشركات الإسبانية المتخصصة بما يعود بالنفع على الجانبين.

من جانبه، أكد سفير إسبانيا لدى مصر قوة العلاقات الإسبانية المصرية على مستوى القيادة السياسية والشعبين الإسباني والمصري، مشيدا بالتطور الهائل الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، ومنها قطاع النقل الذي شهد تطورا لافتا، كما أكد اهتمام الجانب الإسباني والشركات الإسبانية بزيادة حجم التعاون والاستثمارات في هذا القطاع في مصر.

تعاون كبير بين الجانبين في مجال النقل البحري وإدارة المحطات

وتناول اللقاء اهتمام الجانب المصري بانطلاق تعاون كبير بين الجانبين في مجال النقل البحري وإدارة المحطات وضرورة وجود شراكات مع الخطوط والشركات الإسبانية العالمية العاملة في مجال الإدارة والتشغيل، بحيث يتلاءم حجم التعاون في هذا المجال مع قوة العلاقات بين الجانبين ؛ بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال المواني البرية والجافة، خاصة وأن مصر تقوم بتنفيذ شبكة منها على مستوى الجمهورية ( 33 ميناء جافا ومنطقة لوجستية) ضمن تحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وجرى في هذا الصدد استعراض ما تقوم به مصر من تطوير لكافة موانيها وربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالمواني البحرية أو ربط المواني البحرية على البحر الأحمر بالمواني البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية.

كما تناول اللقاء التعاون مع شركة كاف الإسبانية في توطين صناعة عربات وعجلات قطارات السكك الحديدية، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات الخاصة بالتعاون في إعادة تأهيل 23 قطارا للخط الأول للمترو وإعادة تأهيل وصيانة 39 قطارا للخط الثاني للمترو وصيانة 23 قطارا للخط الأول.

وفي هذا السياق، أشار سفير إسبانيا لدى مصر إلى أن هناك بعثات تجارية وشركات إسبانية ستزور مصر قريبا لعقد لقاءات مع الجانب المصري والشركات المصرية لتحقيق تعاون كبير في مختلف مجالات النقل، حيث تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة لزيادة حجم التعاون والاستثمارات في قطاع النقل في مصر بين الجانبين المصري والإسباني.