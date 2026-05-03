الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بالدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها

جدد الاتحاد الأوروبي اليوم التزامه بالدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها وتعزيز التعاون مع المنظمات المعنية مثل الصندوق الأوروبي للديمقراطية ودعم جهود الأمم المتحدة الحيوية لحماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام على مستوى العالم، بما في ذلك التعاون مع اليونسكو، إضافة إلى التعاون مع مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون لتعزيز حماية الصحفيين وحرية الإعلام عالميًا.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره التكتل بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 مايو من كل عام؛ حيث أكد البيان أن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم دون وجود صحافة حرة ومستقلة، مشددًا على أن وسائل الإعلام تمثل حجر الأساس لأي مجتمع ديمقراطي وأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات ليستا امتيازًا بل حقوقًا أساسية.

وذكر البيان أن القانون الدولي واضح في ضرورة حماية الصحفيين في جميع الأوقات وضمان قدرتهم على أداء عملهم بحرية دون خوف من العنف أو الترهيب أو الملاحقة. وأكد أهمية هذا الأمر بشكل خاص في مناطق النزاع، حيث يساهم الصحفيون في كشف حقائق الحروب والانتهاكات.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن العالم يشهد تصاعدًا مقلقًا في استهداف الصحفيين، من قتل وإصابات وتهديدات واعتقالات تعسفية، إلى جانب إجبار بعضهم على المنفى أو إسكاتهم. كما لفت إلى أن الصحفيات يتعرضن بشكل غير متناسب للعنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة عبر الإنترنت.

وأضاف البيان أن عام 2025 كان الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين، مشيرًا إلى أن الجرائم المرتكبة بحقهم في مناطق النزاعات، بما في ذلك غزة ولبنان، وكذلك في أفريقيا، يجب أن تخضع لتحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما حذر الاتحاد من تزايد التهديدات التي تواجه الحق في الحصول على المعلومات، بما في ذلك الترهيب والدعاوى القضائية الاستراتيجية لإسكات الصحفيين، والتي تدفع نحو الرقابة الذاتية. وانتقد ما وصفه بممارسات القمع من قبل بعض الأنظمة، مؤكدًا ضرورة توفير أطر قانونية تحمي الصحفيين من التعسف.