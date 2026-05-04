تداول 35 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة بلغ (6) سفن في حين تم تداول (35000) طن بضائع و(577) شاحنة و(52) سيارة.

وذكر المركز - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن حركة الواردات بلغت سفينتين اثنتين و(3000) طن بضائع و(273) شاحنة و(30) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (4) سفن و(32000) طن بضائع و(304) شاحنات و(22) سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين Alcudia Express ،و POSEIDON EXPRESS بينما غادرته أربع سفن وهي SULTAN وعلى متنها 25 ألف طن فوسفات متجهة إلى اليمن و PELAGOS Express ، و الحرية وأمل، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 485 راكبا بموانيها.