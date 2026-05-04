منال عوض: تنفيذ 32 حملة تفتيش بـ12 محافظة.. وإحالة 176 مخالفة للنيابة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر أبريل 2026، والتي شهدت تنفيذ حملات رقابية موسعة بعدد من محافظات الجمهورية ، للتصدي لأى تقصير أداء العمل وتعزيز الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.

32 حملة تفتيشية

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش بالوزارة ، إلى أن القطاع قام بعدد (32) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ/فحص شكاوى) على عدد (12) محافظة هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج ، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، السويس، الدقهلية، الاسماعيلية، البحيرة، الشرقية)، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة بالإضافة إلى فحص شكاوى المواطنين وعددها (23) شكوى، وذلك في عدد من الأحياء والمدن والمراكز ومن بينها حي المحلة ثان ومركز ومدينة البدرشين وحي الهرم ومركز ومدينة شبين القناطر وحي حلوان و حي الشرابية ومركز ومدينة جرجا وحي عين شمس ومركز ومدينة بلقاس وحي طنطا و حي دار السلام وحي النزهة وحي المقطم وحي شبرا مصر و مركز ومدينة سمنود ومركز ومدينة التل الكبير ومركز ومدينة أبو النمرس.

كما أشار التقرير ، إلى أن الحملات استهدفت متابعة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها منظومة تراخيص البناء والتصالح علي مخالفات البناء ، والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة، والمراكز التكنولوجية، والمحال العامة، إلى جانب التفتيش المالي والإداري.

إحالة عدد (176) حالة للنيابات المختصة

وأوضح التقرير الذى تلقته الدكتورة منال عوض أن نتائج حملات التفتيش المفاجئة والمخططة وفحص شكاوي المواطنين أسفرت عن إحالة عدد (176) حالة للنيابات المختصة والشئون القانونية .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أن قطاع التفتيش والمتابعة سيواصل جولاته في مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة أداء الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص الشكاوي والوقوف على وتيرة العمل في المحافظات التي تهم المواطنين ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير أو مخالفات مالية أو إدارية .