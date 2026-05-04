خطوة سورية لتعزيز العلاقات: إطلاق اسم الفريق عبد المنعم رياض على شارع بحمص

كشف الإعلامي أحمد موسى عن خطوة سورية لتعزيز العلاقات التاريخية، تمثلت في قرار مجلس مدينة حمص بإطلاق اسم الفريق عبد المنعم رياض على أحد شوارعها الرئيسية، بالتوازي مع زيارة وزير الخارجية السوري لمصر أسعد الشيباني.

وكتب أحمد موسي عبر حسابه بمنصة اكس :"استعادة اسم شارع الفريق عبد المنعم رياض فى حمص .



ماذا حملت الزيارة الأولي لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لمصر وماذا جاء فى اللقاء مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ؟ ".

وأضاف :"نقل وزير الخارجية السوري الى وزير خارجية مصر قرار مجلس مدينة حمص السورية عن إجراء تعديلات جديدة على تسميات عدد من الشوارع الرئيسية فى المدينة وتضمنت القرارات إطلاق اسم الفريق عبد المنعم رياض على الشارع الموازي لشارع القاهرة والمتقاطع مع شارع قاسم أمين".

وكشف عن بيان رسمي لمجلس مدينة حمص

قائلاً: مجلس مدينة حمص فى بيانه الرسمي - حسبما ذكر وزير الخارجية السوري - الى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة لإعادة تنظيم أسماء الشوارع لتكون أكثر انسجاما وربطها بالذاكرة التاريخية للمدينة الى جانب تكريم الرموز الوطنية .

وأشار البيان :"هناك قضايا كثيرة معظمها إقتصادي وتجاري ، وفى تقديري أن ملف تواجد العناصر الإرهابية على الأراضي السورية كان ضمن الملفات التي جري بحثها بين وزيري خارجية مصر وسوريا ".

وأكد :"الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية على ضرورة توافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب وان تكون سوريا مصدرا للاستقرار ".

واشار :"يعد الحديث فى ملف الإرهابيين والمقاتلين الأجانب احد الملفات شديدة الخطورة ".