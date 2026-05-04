القوات الروسية تضرب منشآت النقل الداعمة لقوات كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إنه الإضافة إلى ذلك تم استهداف نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".



كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع التابعة لها دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 507 طائرات مسيرة، وثماني قنابل جوية، وسبعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع أطلقتها قوات كييف.



ووفقًا لوزارة الدفاع، فقد تم تدمير ما يلي منذ بدء العملية العسكرية الثانية،671 طائرة، و284 مروحية، و141,646 طائرة مسيرة، و658 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و29,161 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,714 راجمة صواريخ، و34,749 راجمة صواريخ، و60,777 مركبة عسكرية خاصة.