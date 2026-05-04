عازفة بيانو | هبة عبد الغني تكشف عن دورها في مسرحية أداجيو .. خاص

كشفت الفنانة هبة عبد الغني، كواليس مسرحيتها الجديدة «أداجيو» والتي يتم عرضها على خشبة مسرح الغد.

وقالت هبة عبد الغني، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تلعب شخصية تدعى ريم، وهي عازفة بيانو، وتقدم عدد من الأغاني خلال العرض بمشاركة رامي الطمباري.

وحول تجربة الغناء في العرض، قالت هبة عبد الغني، أنها تحب الغناء ولكن لأول مرة تقدمه في عمل فني لافتة إلى أن تجربتها في زيزينيا كانت مجرد دندنة فقط.

أوضحت هبة عبد الغني، أن مسرحية أداجيو أجهدتها نظرا لأن الشخصية تتنقل بين العديد من المراحل والمواقف، ويتغير طبقة صوتها وحركاتها وملامحها خلال أحداث العرض.

أعمال هبة عبد الغني

وكانت الفنانة هبة عبد الغني، تألقت بشخصية سناء خلال أحداث مسلسل رأس الأفعى، وهي سيدة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.

مسلسل رأس الأفعى

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.