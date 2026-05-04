المخرج خالد الحلفاوي: فخور بسيرة والدي وكان يدفعني نحو كتابة القصص

أكد المخرج خالد الحلفاوي، نجل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، أنه يشعر بفخر كبير كلما ذُكرت سيرة والده الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، مشيرًا إلى أنه لم يسمع يومًا أي حديث سلبي عنه، وهو ما يزيد من شعوره بالاعتزاز باسمه وتاريخه الفني والإنساني، مضيفًا: "كان بيحب الكثير من أعمالي وحب "كامل العدد" وأشاد بـ"زنقة ستات".. وقالي أنا كنت متخوف بس أما شوفت العمل اتطمنت".

وأوضح خالد الحلفاوي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن والده كان دائمًا يدفعه نحو كتابة القصص منذ صغره، حيث بدأ اهتمامه في البداية بمجال التأليف وليس الإخراج، لافتًا إلى أنه كان في عمر 11 عامًا طفلًا وحيدًا قبل أن يُرزق بوجود شقيقه، وأن علاقته بالكتابة كانت طبيعية بحكم توجيه والده له.

وشدد خالد الحلفاوي، أنه كان يرافق والده فقط إلى المسرح، دون أن يتواجد معه في مواقع تصوير الأعمال الدرامية، مشيرًا إلى أن طريقه نحو الإخراج جاء بفضل القدر، بعد أن كان شغوفًا في البداية بالتأليف.