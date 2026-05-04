قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاورات مع الأندية.. الغندور يكشف مفاجأة عن إلغاء الهبوط في الدوري
الطيار و4 ركاب.. مصرع لاعبي فريق رياضي في حادث تحطم طائرة أمريكية
بشرى للمسافرين.. مصر للطيران تعلن عودة انتظام رحلاتها إلى مدن الإمارات
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-5-2026 .. آخر تحديث
مبقتش أنام.. الملحن أحمد زعيم يكشف كواليس آخر أغاني هاني شاكر
كدمة بالرأس.. ضبط طالب تعدى بالضرب على مدرس بكلية آداب دمنهور
الإثارة مستمرة.. مانشستر سيتي يتعادل 3-3 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي
استمرار انخفاض الحرارة مصحوب بعواصف وأمطار | الطقس اليوم
خطوات ذهبية .. 5 إجراءات تتبعها عند فقدان هاتفك الشخصي
بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر
1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
حطيت إيدي على العيال دي | أشرف زكي : سنواجه المندسين في الجنازات بحزم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أيمن الجميل : إشادة مديرة صندوق النقد الدولى بتحسن وصلابة الاقتصاد المصرى خطوة لجذب الاستثمارات

رجل الاعمال ايمن الجميل
رجل الاعمال ايمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن تصريحات كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي حول تحسن وصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات ، يعبر بوضوح عن الاعتراف بنجاح استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشاملة التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما تعكس قدرة الاقتصاد الوطنى على الصمود وتحقيق مستويات نمو مرتفعة فى أسوأ الظروف التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم منذ ست سنوات أو تزيد ، مشيرا إلى أن هذه التصريحات المهمة لمديرة الصندوق ، على هامش اجتماع الربيع التابعة للصندوق والبنك الدوليين، هى فى ذاتها خطوة كبيرة يمكن البناء عليها فى جذب الشراكات الجديدة والاستثمارات المباشرة إلى مصر.
 
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل ، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الاقتصاد المصرى كان يمكن أن يحقق نتائج أفضل بكثير لو كانت الظروف الإقليمية والدولية أقرب إلى السلام والإيجابية بدءا من العام 2020 ، لكنه اصطدم بمجموعة من العقبات والظروف الخارجية أولها جائحة كورونا وما نتج عنها من موجات عاتية من التضخم وارتباك خطوط الإمداد وخوف المستثمرين من التحرك واللجوء إلى الأصول الآمنة مثل الذهب ، وما إن تجاوزنا آثار كورونا حتى اشتعلت الحروب فى مناطق استراتيجية من العالم ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وحروب الشرق الأوسط التى لم تتوقف وأثرت كثيرا على أسعار الطاقة والغذاء والخدمات اللوجيستية والنقل
 
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن مديرة الصندوق النقد الدولى عندما تقول إن مصر تمثل نموذجا إيجابيا للنجاح في تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة، وبناء سياسات مسؤولة، وتقول ذلك فى أهم مؤتمر صحفى للصندوق والبنك الدولى فى المؤتمر الربع سنوى ، فذلك يعطى انطباعات إيجابية للغاية للصناديق السيادية والمستثمرين والشركات الكبرى بأن طريق الاستثمار فى السوق المصرى آمن ويعطى مؤشرات إيجابية وهو ما سينعكس على الاستثمارات المصرية خلال الفترة المقبلة التى أثبتت فيها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها دولة قادرة على بناء اقتصاد قوى متنوع وقادر على مواجهة التحديات
 
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن الاقتصاد المصري حاليا هو من أكبر ثلاثة اقتصادات في أفريقيا، وينافس بقوة على المركز الأول، مع جنوب أفريقيا ونيجيريا الدولة البترولية الغنية ، والتقديرات الدولية المعتمدة تشير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات قياسيةبما يقارب 590 مليار دولار بحلول 2030 ، وإذا أضفنا إلى ذلك عنصر الاستقرار المتحقق فى قارة هى الأكثر إضطرابا ومنطقة مشتعلة بالصراعات والحروب ، وأضفنا أيضا الموقع الفريد بين ثلاث قارات والمدعم برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتكون مصر مركزا للطاقة فى شرق المتوسط وممرا لوجيستيا للغذاء بين طرق التجارة فى العالم وأكبر مستثمر فى الطاقة الجديدة والمتجددة فى المنطقة مع طفرات زراعية وصناعية ، يكتمل المشهد أمامنا بانطلاقة اقتصادية كبيرة مهما كانت الصعوبات والتحديات.

ايمن الجميل صندوق النقد الدولى البنك الدولى كريستاليناجورجيفا كايرو3 A للاستثمارات الرئيس السيسي الإصلاح الاقتصادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

الأهلي

بمواصفات قوية.. 3 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة بالأهلي

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

ترشيحاتنا

الخيول

بعد توقف 18 عاماً.. مصر تستأنف تصدير الخيول إلى العراق

بطولة أصيل للخيول

بمشاركة 151 جوادا.. انطلاق النسخة الثانية من بطولة «أصيل» لجمال الخيول العربية المصرية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يختتم زيارته للنمسا ويصل فينيسيا

بالصور

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

الركنة بـ10 آلاف .. مواقف السيارات ترفع عوائد فيفا في مونديال 2026

مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة.. بدون حرمان أو دايت قاسي

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد