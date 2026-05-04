أيمن الجميل : إشادة مديرة صندوق النقد الدولى بتحسن وصلابة الاقتصاد المصرى خطوة لجذب الاستثمارات

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن تصريحات كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي حول تحسن وصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات ، يعبر بوضوح عن الاعتراف بنجاح استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشاملة التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما تعكس قدرة الاقتصاد الوطنى على الصمود وتحقيق مستويات نمو مرتفعة فى أسوأ الظروف التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم منذ ست سنوات أو تزيد ، مشيرا إلى أن هذه التصريحات المهمة لمديرة الصندوق ، على هامش اجتماع الربيع التابعة للصندوق والبنك الدوليين، هى فى ذاتها خطوة كبيرة يمكن البناء عليها فى جذب الشراكات الجديدة والاستثمارات المباشرة إلى مصر.



وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل ، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الاقتصاد المصرى كان يمكن أن يحقق نتائج أفضل بكثير لو كانت الظروف الإقليمية والدولية أقرب إلى السلام والإيجابية بدءا من العام 2020 ، لكنه اصطدم بمجموعة من العقبات والظروف الخارجية أولها جائحة كورونا وما نتج عنها من موجات عاتية من التضخم وارتباك خطوط الإمداد وخوف المستثمرين من التحرك واللجوء إلى الأصول الآمنة مثل الذهب ، وما إن تجاوزنا آثار كورونا حتى اشتعلت الحروب فى مناطق استراتيجية من العالم ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وحروب الشرق الأوسط التى لم تتوقف وأثرت كثيرا على أسعار الطاقة والغذاء والخدمات اللوجيستية والنقل



وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن مديرة الصندوق النقد الدولى عندما تقول إن مصر تمثل نموذجا إيجابيا للنجاح في تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة، وبناء سياسات مسؤولة، وتقول ذلك فى أهم مؤتمر صحفى للصندوق والبنك الدولى فى المؤتمر الربع سنوى ، فذلك يعطى انطباعات إيجابية للغاية للصناديق السيادية والمستثمرين والشركات الكبرى بأن طريق الاستثمار فى السوق المصرى آمن ويعطى مؤشرات إيجابية وهو ما سينعكس على الاستثمارات المصرية خلال الفترة المقبلة التى أثبتت فيها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها دولة قادرة على بناء اقتصاد قوى متنوع وقادر على مواجهة التحديات



وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن الاقتصاد المصري حاليا هو من أكبر ثلاثة اقتصادات في أفريقيا، وينافس بقوة على المركز الأول، مع جنوب أفريقيا ونيجيريا الدولة البترولية الغنية ، والتقديرات الدولية المعتمدة تشير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات قياسيةبما يقارب 590 مليار دولار بحلول 2030 ، وإذا أضفنا إلى ذلك عنصر الاستقرار المتحقق فى قارة هى الأكثر إضطرابا ومنطقة مشتعلة بالصراعات والحروب ، وأضفنا أيضا الموقع الفريد بين ثلاث قارات والمدعم برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتكون مصر مركزا للطاقة فى شرق المتوسط وممرا لوجيستيا للغذاء بين طرق التجارة فى العالم وأكبر مستثمر فى الطاقة الجديدة والمتجددة فى المنطقة مع طفرات زراعية وصناعية ، يكتمل المشهد أمامنا بانطلاقة اقتصادية كبيرة مهما كانت الصعوبات والتحديات.