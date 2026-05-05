كدمة بالرأس.. ضبط طالب تعدى بالضرب على مدرس بكلية آداب دمنهور

شهدت كلية الآداب بجامعة دمنهور، واقعة مؤسفة، إثر تعدي طالب على مدرس بالكلية ما تسبب في إصابته بكدمة بالرأس، وتم نقل المدرس المصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، بورود بلاغا من المستشفى العام بوصول حسن أ.ا.ا، 44 عاما، مدرس بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة دمنهور، ومقيم دمنهور مصابا بكدمات بالرأس والصدر.

وبالانتقال وبسؤال المصاب اتهم المدعو بدر.ح.ج، 19 عاما، طالب بالفرقة الأولى بقسم الجغرافيا بكلية الآداب ومقيم دمنهور، بدفعه بصدره ما أدى إلى سقوطه على ظهره وارتطام رأسه بالأرض وحدوث إصابته، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما خلال تواجدهما بالكلية بسبب عدم تقديم الطالب الأعمال المطلوبة منه للتدريب الشهري.

تمكن ضباط مباحث مركز دمنهور من ضبط الطالب المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.