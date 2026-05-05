الإدارة الأمريكية تبحث آليات تنفيذ مشروع الحرية في مضيق هرمز.. تفاصيل

قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ النقاشات داخل الإدارة الأمريكية تتركز حول كيفية تطبيق مشروع الحرية الذي أعلن عنه الرئيس ترامب، والذي يقضي بمساعدة السفن الحربية الأمريكية في فك الحصار عن السفن العالقة في مضيق هرمز وإنقاذ آلاف البحارة، موضحًا أن المشروع لا يزال في إطار الإعلان بينما تدرس واشنطن آليات تنفيذه دون التعرض لمضايقات إيرانية.

استهداف القيادة المركزية الأمريكية لستة زوارق إيرانية

وأضاف جبر، في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ استهداف القيادة المركزية الأمريكية لستة زوارق إيرانية يأتي ضمن ما وصفته بعمليات إيرانية مستمرة لمضايقة السفن في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن هذا العدد يعكس تراجعًا في القوة البحرية الإيرانية، إذ كانت إيران تنشر سابقًا ما بين 20 إلى 40 زورقًا من هذا النوع.

وتابع، أن الولايات المتحدة تدرس الاستعانة بحلفائها وإمكاناتها المختلفة لفتح ممر آمن للسفن التجارية، لافتًا إلى وجود عائقين رئيسيين يتمثلان في الألغام البحرية التي تعمل واشنطن على إزالتها، والمضايقات الإيرانية التي ترفض فتح المضيق خارج سيطرتها، ما يدفع الإدارة الأمريكية للبحث عن آليات مناسبة لتنفيذ المشروع.



