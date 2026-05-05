احتراما لأهالي الإسماعيلية.. محاميا دنيا فؤاد ينسحبان من الدفاع عنها

أعلن المحاميان آية عبد السلام وصلاح عتمان انسحابهما من الدفاع عن دنيا فؤاد في القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تواصلها مع مكتبهما لطلب التمثيل القانوني.

وأكد المحاميان، في بيان لهما، أنهما قاما بمراجعة كافة التفاصيل والوقائع المرتبطة بالقضية، إلى جانب بحث الملابسات المحيطة بها بشكل دقيق، قبل اتخاذ قرار الاعتذار عن عدم الاستمرار في تولي الدفاع.

وأوضحا أن قرار التنحي جاء مراعاةً لمشاعر أهالي محافظة الإسماعيلية، وفي ظل حالة التفاعل الكبيرة التي صاحبت القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مشيرين إلى تمسكهما بالمعايير المهنية والأخلاقية في اختيار القضايا التي يتوليانها.

وأضاف البيان أن المعلومات التي توصلا إليها بعد فحص القضية دفعتهما إلى اتخاذ هذا الموقف، مؤكدين حرصهما على الالتزام بمبادئ العدالة واحترام الرأي العام.

قضية دنيا فؤاد

وتشهد القضية تفاعلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار منشورات تتضمن اتهامات لدنيا فؤاد بادعاء الإصابة بمرض السرطان من أجل جمع تبرعات مالية، الأمر الذي أثار مطالبات بفتح تحقيق لكشف حقيقة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.