الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

وداعًا للنصب الإلكتروني| تحرك جديد من الاتصالات.. وعقوبات رادعة للمخالفين وخبير سيبراني يوضح طرق الحماية

أحمد العيسوي

في ظل التحركات الحكومية لضبط سوق خطوط المحمول وتعزيز ربط كل رقم بصاحبه الفعلي، يرى الخبير في الأمن السيبراني المهندس عمر محمد أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا نحو بيئة رقمية أكثر أمانًا وانضباطًا في مصر.

تعزيز الثقة الرقمية وحماية المستخدمين
ويؤكد المهندس عمر محمد، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن اتجاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق منظومة تحقق متكاملة يُعد خطوة إيجابية طال انتظارها، مشيرًا إلى أن ربط كل خط بمستخدمه الحقيقي سيُسهم بشكل مباشر في تقليل جرائم النصب والابتزاز التي تعتمد بالأساس على إخفاء الهوية. وأضاف أن استخدام وسائل مثل رموز التحقق (OTP) أو أنظمة التحقق متعددة العوامل سيعزز من موثوقية البيانات ويحد من استغلال الثغرات الحالية.

سد ثغرات خطيرة في منظومة الاتصالات
وأوضح أن الأزمة لم تكن يومًا في تسجيل الخطوط، بل في فجوة الاستخدام، حيث يتم تداول الخطوط بين الأفراد دون تحديث البيانات، وهو ما يخلق بيئة خصبة للأنشطة غير القانونية. ويرى أن المنظومة الجديدة ستغلق هذه الفجوة عبر ربط الاستخدام الفعلي بالهوية الرقمية، بما يواكب المعايير العالمية في أمن الاتصالات.

نقلة نوعية في الخدمات الرقمية
وأشار الخبير في الأمن السيبراني إلى أن ربط الخطوط بالخدمات المالية والحكومية، مثل المحافظ الإلكترونية ومنصات الخدمات الرقمية، سيجعل المستخدم أكثر حرصًا على الاحتفاظ برقمه المسجل باسمه، وهو ما ينعكس إيجابًا على دقة قواعد البيانات، ويُعزز من كفاءة التحول الرقمي في الدولة.

رسالة طمأنة للمواطنين
واكد المهندس عمر محمد أن هذه الإجراءات لا تستهدف تقييد المستخدمين، بل حمايتهم، لافتًا إلى أن نجاح المنظومة يعتمد على وعي المواطنين والتزامهم بتحديث بياناتهم وعدم مشاركة خطوطهم مع الآخرين، لضمان بيئة اتصالات أكثر أمانًا واستقرارًا.

ما هي عقوبة النصب الإلكترونى؟

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور محمد إبراهيم أن التشريعات المصرية الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات جاءت صارمة ومتدرجة لمواجهة التطور السريع في أساليب النصب الإلكتروني، مشيرًا إلى أن المشرّع حرص على تغليظ العقوبات بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتأثيرها المباشر على الأفراد والاقتصاد.

عقوبات رادعة لمواجهة الاحتيال الرقمي
وأوضح أن عقوبات النصب الإلكتروني لا تقتصر على الحبس والغرامة فقط، بل تمتد لتشمل صورًا متعددة من الجرائم المرتبطة، مثل سرقة بيانات البطاقات البنكية، وانتحال الهوية الرقمية، واختراق الحسابات الشخصية، مؤكدًا أن القانون وضع حدًا أدنى وأقصى للعقوبات لضمان تحقيق الردع العام والخاص.

وأضاف أن تصاعد العقوبات إلى الحبس لمدد قد تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات يعكس إدراك الدولة لخطورة هذه الجرائم، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية، وهو ما يجعل أي اختراق أو احتيال بمثابة تهديد مباشر للأمن المجتمعي.

حماية قانونية متكاملة للمواطنين
وأشار الدكتور محمد إبراهيم إلى أن القانون لم يغفل حماية الحياة الخاصة للمواطنين، حيث جرم الاعتداء على الخصوصية الرقمية ونشر البيانات دون إذن، حتى وإن كانت صحيحة، مؤكدًا أن هذه النقطة تمثل نقلة نوعية في حماية الحقوق الشخصية في العصر الرقمي.

كما لفت إلى أن تجريم حيازة أو تداول أدوات الاختراق دون تصريح يعكس توجهًا استباقيًا من الدولة، لا يكتفي بمعاقبة الجريمة بعد وقوعها، بل يسعى لمنعها من الأساس عبر تجفيف منابعها التقنية.

مرونة قانونية لتحقيق العدالة
وفيما يتعلق ببنود الإعفاء والتصالح، أوضح أن القانون أتاح مساحة من المرونة، سواء بالإعفاء في حال الإبلاغ المبكر عن الجريمة، أو التخفيف حال التعاون مع جهات التحقيق، وهو ما يشجع على كشف الجرائم المنظمة ويساعد في الوصول إلى باقي المتورطين.

وأكد أن إتاحة التصالح وفق ضوابط محددة يعكس توازنًا بين حق الدولة في العقاب وحق الأفراد في إنهاء النزاعات، دون الإخلال بحقوق المتضررين.

رسالة حاسمة للمخالفين
واختتم الدكتور محمد إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن النصب الإلكتروني لم يعد جريمة سهلة الإفلات، بل أصبح محاطًا بمنظومة قانونية قوية قادرة على الملاحقة والعقاب، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر في تعاملاتهم الرقمية، وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية تحت أي ظرف.

