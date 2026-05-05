مسؤولون أمريكيون: نقترب من استئناف عمليات قتالية ضد إيران

أكد مسؤولون أمريكيون بارزون، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة باتت أقرب إلى استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران مما كانت عليه قبل 24 ساعة.

وقال المسؤولون لشبكة فوكس نيوز الأمريكية إن القرار النهائي يعود إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الجديدة في طهران حيث لم تصدر أي أوامر بإنهاء وقف إطلاق النار.

وعزا المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة المتوقعة إلى إطلاق إيران النار على سفن أمريكية واستهداف دولة الإمارات بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق السريعة في حين أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً ولكنه آخذ في التدهور..

وأكد المسؤولون أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد للرد، وأنه أُعيد تسليحه وتجهيزه على الرغم من أن تركيزه الحالي لا يزال منصباً على العمليات الدفاعية لحماية السفن في الخليج.

.ووفقاً للمسؤولين، لم تصدر أي أوامر باستئناف حملة القصف