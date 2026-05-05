وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير أرمينيا التعاون في الصناعات الدفاعية وتوطين التكنولوجيا

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد أرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا في مصر؛ لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.



وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بالسفير الأرميني والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز سبل التعاون الثنائي بين مصر وأرمينيا في مختلف المجالات ومنها الصناعات الدفاعية.



و خلال اللقاء استعرض الوزير أحدث التطورات التي تشهدها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى ما تمتلكه من قدرات تكنولوجية وتصنيعية وفنية متقدمة، تعمل وفق استراتيجيات متكاملة ترتكز على دعائم رئيسية تدعم بعضها البعض؛ و التي تتمثل في تنمية رأس المال البشري من خلال تزويد الكوادر بمهارات رقمية متقدمة وقدرات على حل المشكلات، بما يمكنهم من العمل بكفاءة جنبًا إلى جنب مع استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.



أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن دراسة هذه المجالات تأتي في إطار توجه الوزارة نحو توطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية داخل شركاتها التابعة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف أنواع الذخائر والأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى الأنظمة الإلكترونية المتطورة، بما يدعم تعزيز القدرات الدفاعية.



ومن جانبه، أعرب أرمين ساركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى مصر والوفد المرافق له، عن تقدير بلاده لقدرات الإنتاج الحربي المصري ، مؤكدين اهتمام بلادهم بتعزيز التعاون مع الجانب المصري، ولا سيما مع شركات الإنتاج الحربي، لما تمتلكه من قدرات تصنيعية وفنية متقدمة، ودورها البارز في دعم وتوطين التقنيات الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج، باعتبارها من الركائز الصناعية المهمة في مصر.

كما شدّد على أهمية تبادل الزيارات بين الخبراء والوفود الفنية من الجانبين، بهدف الاطلاع على الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية المتاحة وتحديد مجالات التعاون المشترك وأشار إلى أن هذه الخطوات تمهّد لإقامة شراكات استراتيجية ناجحة، خصوصًا في ظل ما يجمع مصر وأرمينيا من علاقات صداقة قوية وتعاون مستمر.