شبكة "بريكس": الهند تتصدر مجموعة العشرين في تحقيق الأهداف المناخية

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم /الثلاثاء/ أن الهند تتصدر في الوقت الحالي، مجموعة العشرين في تحقيق الأهداف المناخية.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى تصريحات وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، التي أكد فيها أن بلاده تتصدر قائمة أفضل ثلاث دول ضمن مجموعة العشرين في تحقيق أهداف العمل المناخي، وسط مساع حثيثة لإنتاج 500 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

وأشار جويال إلى أن جهود مكافحة التغير المناخي في الهند تحولت خلال العقد الماضي من مجرد ضرورة بيئية إلى خيار اقتصادي، مبينا أن الشركات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة تسهم اليوم في توفير فرص عمل وتأسيس قاعدة صلبة للصادرات المستقبلية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات.

وعلى صعيد التعاون الدولي، لفت الوزير إلى انخراط نيودلهي في حوارات مكثفة لبناء شراكات تجارية مع دول ومناطق عدة، مشيرا إلى استمرار المباحثات مع كل من تشيلي والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والبرازيل وروسيا وغيرها...

كما تطرق إلى الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة، مسلطا الضوء على مبادرة إنشاء شبكة وطنية موحدة تحت شعار "أمة واحدة، شبكة واحدة"، فضلا عن توسيع البنية التحتية لنقل الطاقة واستئناف المشاريع المعلقة، مشددا على أهمية ترشيد الموارد في الحياة اليومية عبر الحفاظ على المياه وإيقاف تشغيل الأجهزة غير المستخدمة لخفض استهلاك الطاقة.

وأشارت الشبكة الدولية في هذا السياق إلى أن مسيرة الحكومة الهندية في قطاع الطاقة المتجددة، تضمنت خطة أولية لإنتاج 20 جيجاواط من الطاقة الشمسية، قبل أن يرتفع سقف الطموحات عام 2014 إلى 100 جيجاواط، وهو هدف تم تحقيقه في وقته المحدد، لتتجه الأنظار حاليا نحو الهدف الجديد المتمثل في 500 جيجاواط.