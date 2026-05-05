أمين صندوق تطوير التعليم: تطوير المهارات ضرورة لمواكبة الاقتصاد العالمي

أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك كنزًا بشريًا يتمثل في الفئة العمرية الشابة، خاصة من هم دون 24 عامًا، مشيرة إلى أن هذه القوة قد تتحول إلى عنصر ضغط إذا لم يتم الاستثمار في تطوير مهاراتها بما يتواكب مع التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

العقار أكبر القطاعات الاقتصادية

وأوضحت في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر عقاري عقد اليوم، أن قطاع العقارات في مصر يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية، حيث تبلغ استثماراته نحو 33 مليار جنيه في القطاع الرسمي، إلى جانب قطاع غير رسمي واسع، ما يعكس حجم وأهمية هذا النشاط في دعم الاقتصاد الوطني.

برامج تدريب وتأهيل وفقًا لمعايير عالمية

وشددت شرف، على أن تنمية الموارد البشرية تمثل أحد أبرز التحديات خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن صندوق تطوير التعليم بدأ بالفعل تنفيذ برامج تدريب وتأهيل وفقًا لمعايير عالمية، استجابة لاحتياجات سوق العمل، خاصة في القطاع العقاري، وبالتعاون مع الجهات المعنية.

رفع كفاءة العاملين

وأضافت، أن هذه البرامج تستهدف رفع كفاءة العاملين ومنحهم شهادات معتمدة تؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها، بما يعزز تنافسية الكوادر المصرية على المستوى الدولي، مشيرة إلى أهمية التوسع في مجالات العمل الحر كأحد مصادر العملة الأجنبية، مؤكدة أن الشباب المصري يمتلك فرصا كبيرة للعمل عبر المنصات العالمية في مجالات مثل التصميم المعماري، والبرمجة، والأمن السيبراني.

وأكدت شرف، أن تحقيق الكفاءة في العنصر البشري يمثل عاملًا حاسمًا في الحفاظ على استدامة الاستثمارات، خاصة في ظل المنافسة العالمية، مشددة على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيسهم في التوسع ببرامج التدريب خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تأهيل الكوادر وضمان استمرارية النمو الاقتصادي.