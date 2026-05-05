صحة المواطن أولا.. ضبط ربع طن دواجن غير صالحة للاستهلاك بالغربية

واصلت محافظة الغربية جهودها بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء لإحكام الرقابة على الأغذية المتداولة وضبط المخالفات.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت حملة تفتيشية بمدينة طنطا تحت إشراف المهندسة حنان عامر، مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية، عن ضبط ربع طن دواجن بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مكان تجهيز أحد المطاعم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي بكل حسم لكافة صور الغش الغذائي، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.