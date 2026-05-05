قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة خاصة.. ماذا قال جوارديولا للاعبي مانشستر سيتي بعد التعادل مع ايفرتون والابتعاد خطوة عن الأرسنال؟
كامل الوزير: مستقبل التنمية يرتكز على بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة
سنتكوم: حاملة الطائرات جورج بوش تعبر بحر العرب.. وارتفاعات هائلة في البنزين
رئيس الوزراء: تطوير المطارات وتحويلها لمراكز لوجستية عالمية أولوية قصوى
أسامة ربيع: قناة السويس أحد الشرايين الرئيسية النابضة لحركة التجارة العالمية
جوزيف عون: نؤكد تضامن لبنان الكامل مع الإمارات وقيادتها وشعبها
يتحرك دون سائق.. النقل تطلق تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل أمام الجمهور غدًا | صور
الاحتلال يشن اقتحامات واسعة في الضفة ويهدم منشآت فلسطينية
توثيق الطلاق في 15 يوما.. والزوجة ترث حال امتناع الزوج قبل الوفاة| تفاصيل مشروع القانون
رغم التعطيل الإسرائيلي.. مصر تواصل دعمها الإنساني لغزة عبر قافلة “زاد العزة” الـ 189
مفوض الطاقة الأوروبي: العالم يواجه أشد أزمة طاقة وسط ارتفاع التكاليف بعد الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء يستعرض الاستراتيجية المتكاملة للدولة لتعزيز وعي الشباب بالأنشطة غير المصرفية

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض الاستراتيجية المتكاملة للدولة لتعزيز وعي الشباب بالأنشطة غير المصرفية
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض الاستراتيجية المتكاملة للدولة لتعزيز وعي الشباب بالأنشطة غير المصرفية
أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على استراتيجية الدولة المتكاملة لتعزيز وعي الشباب بالأنشطة المالية غير المصرفية ودعم الاستثمار والثقافة المالية، في إطار توجهات الدولة لبناء جيل أكثر إدراكًا بالأدوات المالية الحديثة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد.

وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار توجه الدولة لبناء جيل من الشباب يمتلك وعيًا ماليًا كافيًا للتعامل مع الأدوات الاستثمارية الحديثة، في ظل التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، قائمة على فهم سليم للقطاعات الاستثمارية والتمويلية .

كما تستهدف فتح آفاق واسعة أمام الشباب لتحسين مستوى معيشتهم، وتوسيع مشاركتهم في الاقتصاد القومي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وزيادة معدلات الاستثمار.

واستعرضت الإنفوجرافات عددًا من بروتوكولات التعاون والمنصات العصرية للتوعية الرقمية المبتكرة، حيث تم توقيع ٣ بروتوكولات تعاون في فبراير 2022، مع وزارات الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، بغرض نشر التوعية والثقافة المالية غير المصرفية.

وبشأن منصات التوعية الرقمية، تم إطلاق منصة "I-invest" في سبتمبر 2025، لتعد أول مركز رقمي في مصر للتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تقدم المنصة كتيبات وفيديوهات تعليمية ومحاضرات مبسطة، إلى جانب تحديث يومي لأسعار وثائق كافة صناديق الاستثمار بما يعزز الشفافية، كما تضم صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون منصات توعوية تناسب مختلف الفئات العمرية.

وتضمنت المنصات أيضًا، إطلاق أولى حلقات بودكاست "محفZتي"، في نوفمبر 2025، لتقديم محتوى توعوي مبسط وموجه لجيل الشباب "Gen Z"، عبر طرح نصائح مالية تتناسب مع اهتماماتهم.

وفيما يتعلق بالجهود التوعوية لتعزيز الثقافة المالية لدى طلاب المدارس والجامعات، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في أبريل 2026 بين وزارة التربية والتعليم، وجامعة "هيروشيما" وشركة "سبريكس" اليابانية، لتنفيذ منهج الثقافة المالية داخل المدارس المصرية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دمج مفاهيم الثقافة المالية في العملية التعليمية، وترسيخ مبادئ الادخار والاستثمار وريادة الأعمال، من خلال تطبيق اختبار المهارات الأكاديمية الأساسية للثقافة المالية (TOFAS)، مع إتاحة الفرصة للطلاب للتعامل مع حسابات استثمار حقيقية ومحافظ ممولة، بما يمكنهم من الانخراط في تداول فعلي داخل البورصة المصرية.

كما سيتم تدريس مادة جديدة للثقافة المالية كنشاط على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الثاني الثانوي وليست مادة نجاح ورسوب، فضلًا عن تكويد الطالب الناجح في المادة بالبورصة، مع فتح محفظة له في البورصة بقيمة ٥٠٠ جنيه.

وعلى صعيد الأنشطة المتكاملة لنشر الوعي المالي غير المصرفي بين مختلف فئات المجتمع، ذكرت الإنفوجرافات أن إجمالي عدد المشاركين في برامج التوعية التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من 2022 وحتى مارس 2026، بلغ 77266 مستفيدًا من برامج التوعية، إلى جانب 298 مستفيدًا من برنامج "مدرب توعية مالية معتمد".

وشملت الجهود تنفيذ أنشطة وبرامج لطلاب المدارس والجامعات، حيث تم تنظيم 4 دورات لتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على نشر التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، أسفرت عن تدريب 89 مدربًا ماليًا معتمدًا منذ عام 2022، إلى جانب تنظيم 3 دورات خلال عام 2025، لتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالمدارس على نشر التوعية بين الطلاب، تم خلالها تدريب 19 مدربًا ماليًا معتمدًا.

وفي السياق ذاته، استفاد 7843 طالبًا جامعيًا من 70 محاضرة توعوية بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 2022، بينما بلغ عدد طلاب الجامعات المستفيدين من التدريب الصيفي 1315 طالبًا منذ عام 2023.

كما تم إطلاق برنامج "مدرب توعية مالية معتمد" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الذي شهد تنفيذ 7 دورات تدريبية منذ عام 2022، لنشر التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تم تدريب 92 مدربًا ماليًا معتمدًا.

كما تم إطلاق مسابقة "Y-Champions"، في أغسطس 2025، لتمكين الشباب من إنتاج محتوى رقمي توعوي، حيث شهدت مشاركة 64 عملًا مرئيًا، وتم تكريم 3 فائزين وتقديم 8 جوائز تشجيعية في نوفمبر 2025، إلى جانب إطلاق 10 أندية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية في أكتوبر 2024.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي تعزيز وعي الشباب بالأنشطة المالية توجيهات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

خطوط محمول

وداعًا للنصب الإلكتروني| تحرك جديد من الاتصالات.. وعقوبات رادعة للمخالفين وخبير سيبراني يوضح طرق الحماية

امطار

انخفاض الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 5 مايو

انبي

75 مليون بداية تفاوض.. إنبي يحدد سعر انتقال نجمه إلى بيراميدز

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

الزمالك

تعديلات بالهجوم.. الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك الأقرب أمام سموحة

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية لإصلاح الباكيات

تحويلات مرورية لإصلاح الباكيات المتضررة من كوبري 6 أكتوبر أعلى ميدان رمسيس

هالة صدقي ومحاميها شريف حافظ

19 مايو.. الحكم على شاليمار شربتلي وسماح السعيد في سب هالة صدقي

الفنانة ياسمينا المصري

قرار جديد من النيابة ضد ياسمينا المصري في سب أشرف زكي

بالصور

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفلة مشتول القاضي بالشرقية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

في موسمه.. فوائد خارقة عند تناول البطيخ

فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد