الوزراء يستعرض الاستراتيجية المتكاملة للدولة لتعزيز وعي الشباب بالأنشطة غير المصرفية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على استراتيجية الدولة المتكاملة لتعزيز وعي الشباب بالأنشطة المالية غير المصرفية ودعم الاستثمار والثقافة المالية، في إطار توجهات الدولة لبناء جيل أكثر إدراكًا بالأدوات المالية الحديثة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد.

وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار توجه الدولة لبناء جيل من الشباب يمتلك وعيًا ماليًا كافيًا للتعامل مع الأدوات الاستثمارية الحديثة، في ظل التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، قائمة على فهم سليم للقطاعات الاستثمارية والتمويلية .

كما تستهدف فتح آفاق واسعة أمام الشباب لتحسين مستوى معيشتهم، وتوسيع مشاركتهم في الاقتصاد القومي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وزيادة معدلات الاستثمار.

واستعرضت الإنفوجرافات عددًا من بروتوكولات التعاون والمنصات العصرية للتوعية الرقمية المبتكرة، حيث تم توقيع ٣ بروتوكولات تعاون في فبراير 2022، مع وزارات الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، بغرض نشر التوعية والثقافة المالية غير المصرفية.

وبشأن منصات التوعية الرقمية، تم إطلاق منصة "I-invest" في سبتمبر 2025، لتعد أول مركز رقمي في مصر للتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تقدم المنصة كتيبات وفيديوهات تعليمية ومحاضرات مبسطة، إلى جانب تحديث يومي لأسعار وثائق كافة صناديق الاستثمار بما يعزز الشفافية، كما تضم صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون منصات توعوية تناسب مختلف الفئات العمرية.

وتضمنت المنصات أيضًا، إطلاق أولى حلقات بودكاست "محفZتي"، في نوفمبر 2025، لتقديم محتوى توعوي مبسط وموجه لجيل الشباب "Gen Z"، عبر طرح نصائح مالية تتناسب مع اهتماماتهم.

وفيما يتعلق بالجهود التوعوية لتعزيز الثقافة المالية لدى طلاب المدارس والجامعات، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في أبريل 2026 بين وزارة التربية والتعليم، وجامعة "هيروشيما" وشركة "سبريكس" اليابانية، لتنفيذ منهج الثقافة المالية داخل المدارس المصرية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دمج مفاهيم الثقافة المالية في العملية التعليمية، وترسيخ مبادئ الادخار والاستثمار وريادة الأعمال، من خلال تطبيق اختبار المهارات الأكاديمية الأساسية للثقافة المالية (TOFAS)، مع إتاحة الفرصة للطلاب للتعامل مع حسابات استثمار حقيقية ومحافظ ممولة، بما يمكنهم من الانخراط في تداول فعلي داخل البورصة المصرية.

كما سيتم تدريس مادة جديدة للثقافة المالية كنشاط على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الثاني الثانوي وليست مادة نجاح ورسوب، فضلًا عن تكويد الطالب الناجح في المادة بالبورصة، مع فتح محفظة له في البورصة بقيمة ٥٠٠ جنيه.

وعلى صعيد الأنشطة المتكاملة لنشر الوعي المالي غير المصرفي بين مختلف فئات المجتمع، ذكرت الإنفوجرافات أن إجمالي عدد المشاركين في برامج التوعية التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من 2022 وحتى مارس 2026، بلغ 77266 مستفيدًا من برامج التوعية، إلى جانب 298 مستفيدًا من برنامج "مدرب توعية مالية معتمد".

وشملت الجهود تنفيذ أنشطة وبرامج لطلاب المدارس والجامعات، حيث تم تنظيم 4 دورات لتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على نشر التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، أسفرت عن تدريب 89 مدربًا ماليًا معتمدًا منذ عام 2022، إلى جانب تنظيم 3 دورات خلال عام 2025، لتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالمدارس على نشر التوعية بين الطلاب، تم خلالها تدريب 19 مدربًا ماليًا معتمدًا.

وفي السياق ذاته، استفاد 7843 طالبًا جامعيًا من 70 محاضرة توعوية بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 2022، بينما بلغ عدد طلاب الجامعات المستفيدين من التدريب الصيفي 1315 طالبًا منذ عام 2023.

كما تم إطلاق برنامج "مدرب توعية مالية معتمد" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الذي شهد تنفيذ 7 دورات تدريبية منذ عام 2022، لنشر التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تم تدريب 92 مدربًا ماليًا معتمدًا.

كما تم إطلاق مسابقة "Y-Champions"، في أغسطس 2025، لتمكين الشباب من إنتاج محتوى رقمي توعوي، حيث شهدت مشاركة 64 عملًا مرئيًا، وتم تكريم 3 فائزين وتقديم 8 جوائز تشجيعية في نوفمبر 2025، إلى جانب إطلاق 10 أندية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية في أكتوبر 2024.