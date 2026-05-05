الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسامة ربيع: قناة السويس أحد الشرايين الرئيسية النابضة لحركة التجارة العالمية

اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، داج يولين دنفيلت، سفير دولة السويد لدى مصر، لبحث سبل التعاون المشترك في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
تناول اللقاء عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي، فضلاً عن التعرف عن قرب على قناة السويس ومشروعاتها التنموية التي تخدم مجتمع الملاحة العالمي.
في مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون المثمر التي تجمع بين مصر والسويد، والتي تأتي انعكاساً لما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقارب وتعاون وثيق، مؤكداً أن هذه الزيارة تجسد حجم الاهتمام الذي تحظى به قناة السويس على الصعيد الدولي، وكونها أحد الشرايين الرئيسية النابضة لحركة التجارة العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في تحسين تجربة العبور للسفن عبر الارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة واستحداث خدمات جديدة، منها خدمة تموين السفن وخدمات الإصلاح والصيانة التي توفرها شركات وترسانات الهيئة، وخدمات الإسعاف البحري وغيرها، جنباً إلى جنب مع مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة.
من جانبه، أشاد السفير داج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى القاهرة، بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، مؤكداً الدور المحوري الذي تضطلع به قناة السويس كطريق رئيسي للتجارة الدولية، وركيزة استراتيجية لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تمتعها بمقومات تنموية هائلة تؤهلها لأن تصبح وجهة عالمية لتقديم الخدمات اللوجستية المتطورة.
في ختام اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، درع قناة السويس الجديدة إلى السفير السويدي داج يولين دنفيلت.

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
