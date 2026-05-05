محمد مندور: تطوير الأصول التاريخية يعزز السياحة ويحافظ على الهوية المصرية

أكد اللواء دكتور محمد مندور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، أهمية الحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية التي تمتلكها مصر، مشدداً على أن المباني ذات الطراز المعماري الفريد تمثل فرصاً واعدة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال حسن استغلالها وتطويرها.

وكشف اللواء مندور خلال مؤتمر عقاري عقد اليوم، عن إنشاء إدارة متخصصة لأعمال الصيانة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ عمليات صيانة دقيقة لبعض الأجزاء في القلعة الملكية بقصر عابدين، وذلك لضمان استمرارية هذا الصرح التاريخي والحفاظ على قيمته الأثرية للأجيال القادمة

مسار العائلة المقدسة

في سياق متصل، وصف اللواء مندور "مسار العائلة المقدسة" بأنه ثروة قومية كبرى يجب العمل على تسويقها دولياً لجذب السياحة العالمية، مؤكداً أن هذا المسار يضع مصر في مقدمة خريطة السياحة الدينية والروحية في العالم.

كما استعرض نماذج النجاح في استغلال الأصول التاريخية، مشيداً بما يتم في قصر محمد علي، حيث يتم توظيفه لإقامة أنشطة سياحية واجتماعية تساهم في تحقيق دخل مادي وتضمن استدامة الصيانة والتشغيل، داعياً إلى تعميم هذه التجربة على كافة المباني التاريخية والأثرية غير المستغلة.

وعن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، أوضح اللواء مندور أنه تم الانتهاء من نحو 20% من بعض الأعمال الإنشائية المستهدفة، بينما يتبقى 80% من خطة العمل التي يجري تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على دمج البعد التاريخي بالتطوير العمراني الحديث.

المباني ذات التاريخ العريق

واختتم تصريحاته بضرورة تسليط الضوء الإعلامي على المباني ذات التاريخ العريق، مؤكداً أن استثمار هذه الأصول هو الطريق الأمثل للحفاظ على الهوية المصرية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.