تداول 13 ألف طن بضائع و735 شاحنة و168 سيارة.بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغ (11) سفينة، مؤكدا تداول (13000) طن بضائع و(735) شاحنة و(168) سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن حركة الواردات شملت (6) سفن و(5000) طن بضائع و(407) شاحنات و(153) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(8000) طن بضائع و(328) شاحنة و(15) سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين الحرية2 وأمل بينما غادرته السفينة Alcudia Express.

وشهد ميناء نويبع تداول (5900) طن بضائع و(416) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لست سفن هي "آور، والحسين، وسينا،و آيلة، ونيو عقبة وبابل".

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2059 راكبا بموانيها.