رئيس الوزراء العراقي المكلف وعاهل الأردن يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء المكلف العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم /الثلاثاء/، مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك على مواجهة التحديات المختلفة .

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، تلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، هنَّأه فيه بمناسبة تكليفه رسمياً لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف البيان، أن "الاتصال شهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكل ما يحقق المصالح المتبادلة بين العراق والأردن، والعمل المشترك على مواجهة التحديات المختلفة".