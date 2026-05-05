تكريم أبطال محافظة دمياط الفائزين ببطولة أفريقيا للمصارعة

كرم الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أبطال المحافظة والمشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبى التابع لوزارة الشباب والرياضة، وذلك خلال الفاعليات التى احتضنها كوبرى دمياط التاريخى، فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط، و الكابتن مديح حماد القائم بعمل مدير مديرية الشباب والرياضة

حيث جاء التكريم تقديرًا لما حققوه من إنجازات متميزة في البطولة الأفريقية للمصارعة التى استضافتها محافظة الإسكندرية بتنظيم الاتحاد المصرى للمصارعة

حيث كرم " المحافظ " البطل يحيى عماد الجمل، صاحب الميدالية الذهبية في المصارعة الحرة وزن 79 كجم ببطولة أفريقيا 2026، والذي يواصل تألقه بعد تتويجه سابقًا بذهبية أفريقيا 2025 بالمغرب وفضية المصارعة الرومانية.

كما كرم البطل الصاعد حسين محمد حسين خليفة، أصغر لاعبي البطولة، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في المصارعة الحرة وزن 110 كجم تحت 17 سنة، في إنجاز يؤكد امتلاك دمياط قاعدة قوية من المواهب الواعدة

وكرم " محافظ دمياط " الكابتن طلال الجمل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة و الكابتن وائل عيد مدرب المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى ، لجهودهم البارزة لدعم و إعداد الأبطال وصقل مهاراتهم.

وأعرب المحافظ، خلال مراسم التكريم، عن فخره واعتزازه بأبناء دمياط الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في المحافل العالمية ، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للمواهب الرياضية الشابة، والعمل على إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تحقيق إنجازات أولمبية

و أكد محافظ دمياط أن ما تحقق من إنجازات يعكس قوة إرادة شباب دمياط وقدرتهم على المنافسة القارية والدولية، مشددًا على أن المحافظة ستواصل تقديم الدعم الكامل للأبطال الرياضيين وصقل مواهبهم، بما يساهم في إعداد جيل جديد قادر على رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تُضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

