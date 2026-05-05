جيهان زكى: الثقافة حق لكل مواطن ونكثف تواجدنا في المحافظات الحدودية

عقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، لقاءً موسعًا، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء العمد والمشايخ، والقيادات التنفيذية بمحافظة مطروح، وذلك خلال زيارتها للمحافظة، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور عمرو المصري، رئيس جامعة مطروح، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



في بداية اللقاء، أكدت وزيرة الثقافة أن الوزارة ماضية في دعم مختلف محافظات الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق الأمن الثقافي وبناء الإنسان المصري في جميع ربوع الوطن، بما يعزز الهوية الوطنية ويصونها.



وأوضحت أن زيارتها إلى مطروح تأتي استكمالًا لسلسلة زيارات قامت بها خلال الأسابيع الماضية، شملت أسوان ومدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذه المناطق تحظى بأولوية كبرى لدى الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما انعكس في تصدرها لخطة الزيارات الميدانية، مؤكدة أن الهدف هو وصول الخدمة الثقافية إلى أبعد نقطة على خريطة الجمهورية، تنفيذًا لشعار "الثقافة على الحدود".



وأشارت الدكتورة جيهان زكي، خلال اللقاء، إلى زيارتها مع محافظ مطروح لمقر قصر ثقافة مطروح، وتفقدها أعمال الصيانة والتجديد الجارية به، وتوجيهها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، تمهيدًا لإعادة افتتاحه.



وخلال اللقاء، استمعت وزيرة الثقافة إلى مطالب ومقترحات الحضور، والتي تمحورت حول توسيع نطاق الأنشطة الثقافية بالمحافظة، ووصولها إلى مختلف مناطق الإقليم الغربي، وزيادة الورش الخاصة بالحرف التراثية، إلى جانب دعم المواهب الشابة في مجالات الأدب والفنون الشعبية، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية لأبناء مطروح.



وأكدت الوزيرة الاستجابة لتلك المقترحات، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لفرقة مطروح للفنون الشعبية، لما تقدمه من فنون تراثية تعبر عن بيئة المحافظة وتلقى إقبالًا واسعًا من الجمهور، بما يعزز أهمية التكامل بين التراث الثقافي في مطروح ونظيره في باقي محافظات الجمهورية.



وفيما يتعلق بتكثيف التواجد الثقافي في القرى والمناطق البعيدة، أكدت أنه سيتم التوسع في تقديم الخدمات الثقافية من خلال المكتبات والمسارح المتنقلة، مع إيلاء اهتمام خاص بالأدب المطروحي واهتمامات الشباب، عبر المنصات الرقمية التابعة للوزارة، ومن بينها تطبيق "كتاب" والقصر الثقافي الافتراضي، في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة، بما يضمن وصول المنتج الثقافي إلى كل مواطن، ويفتح آفاقًا جديدة أمام أبناء وبنات مطروح.

كما وعدت وزيرة الثقافة بإحياء أنشطة نادي الأدب والقصة بالمحافظة، والاهتمام بالأدب الشفاهي الذي يتميز به أبناء مطروح، مشيرة إلى الاستجابة لمقترح محافظ مطروح بتنظيم لقاءات عن بُعد تجمع بين الأدباء والمثقفين وأهالي المحافظة.



وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء مجلس النواب، ورؤساء العمد والمشايخ، والقيادات التنفيذية بمحافظة مطروح، عن تقديرهم لزيارة وزيرة الثقافة، وما لمسوه من تفاعل إيجابي مع مطالبهم، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكافة أبناء الجمهورية، خاصة في المناطق الحدودية، من خلال دمجهم في خريطة العمل الثقافي الوطني.