وزيرة الثقافة توجه بسرعة الانتهاء من تجديد قصر ثقافة مطروح واستلامه خلال 3 أشهر

وجهت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بسرعة الانتهاء من أعمال تجديد وتحديث قصر ثقافة مطروح، على أن يتم استلامه من الجهة المسؤولة عن التنفيذ في موعد أقصاه ثلاثة أشهر. وقامت وزيرة الثقافة، برفقة اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بزيارة مقر قصر ثقافة مطروح، وبحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك ضمن زيارتها إلى محافظة مطروح اليوم الثلاثاء.

وتفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ مطروح أعمال الصيانة والتجديد الجارية بالقصر، حيث شملت الجولة المسرح والقاعات والأجنحة والاستراحات، مع التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير، والتنسيق لنقل العاملين مؤقتًا إلى مكتبة مصر العامة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة. وعقب ذلك، توجّهت وزيرة الثقافة ومحافظ مطروح إلى مكتبة مصر العامة بمطروح، حيث كان في استقبالهما أطفال واحة سيوة بالزي السيوي، الذين قدموا فقرات شعرية واستعراضية مميزة لفرقة الفنون الشعبية للأطفال. كما تضمنت الجولة زيارة متحف التراث، بحضور شعراء نادي أدب البادية ورئيس لجنة التراث بالمحافظة، حيث تم الاستماع إلى عدد من القصائد الشعرية، والتعرف على مكونات التراث البدوي التي تعكس طبيعة الحياة في مطروح والصحراء الغربية. كما تفقدت الدكتورة جيهان زكي واللواء محمد الزملوط مكتبة الطفل، وشهدا عرضًا مسرحيًا موجهًا للأطفال داخل قصر ثقافة الطفل بمطروح، في إطار دعم الأنشطة الثقافية والفنية للنشء. وشملت الجولة أيضًا زيارة ورش رسم للأطفال من ذوي الهمم، ومعرضًا للفنون التشكيلية للشباب، وورشًا للحرف التراثية، ومعرضًا للمنتجات البدوية، حيث أكدت وزيرة الثقافة أهمية تحسين آليات التسويق وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه المنتجات. وفي ختام الزيارة، تفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ مطروح كورنيش المدينة بعد أعمال التطوير، حيث أشادت وزيرة الثقافة بجهود الدولة في تنمية المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية.